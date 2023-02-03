¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 3 de febrero



Este 3 de febrero se realizó la mañanera de AMLO en la que se abordó el decreto del transporte de carga, además de la relación con Ricardo Monreal; este es el resumen de lo que dijo López Obrador en la conferencia de prensa.

AMLO reconoce diferencias con Ricardo Monreal

El presidente López Obrador reconoció que mantiene algunas diferencias con Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena.

"No sé si fue cierto o lo leí mal, Ricardo Monreal, con quien no tengo yo diferencias, sostuvo, o sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia, no podemos pensar todos de la misma manera, sería muy aburrida la vida", expresó.

AMLO asegura que decrero de carga espara dar tiempo

El mandatario aseguró que la decisión de que se publicara el decreto por el que ya no podrá operar el transporte de carga desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) es para dar más tiempo a las empresas para trasladarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Darles más tiempo porque eran tres meses, si desde ahora se publicaba el decreto, en vez de tres meses, son cuatro porque se cuentan los días habiles, va a concluir el plazo en julio", expresó.

#EnLaMañanera | Esta mañana, el presidente @lopezobrador_ se refirió al decreto presidencial para sacar las operaciones de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que arrancará en 108 días hábiles pic.twitter.com/rERjhN2Sty — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 3, 2023

AMLO anuncia que se abrirá nueva ruta hacia el AIFA

El presidente López Obrador anunció que a finales de febrero se inaugurará una nueva vía para llegar al Aeropuerto Irnernacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en Zumpango, Estado de México.

"Voy a inaugurar a finales de este mes, una nueva vía para hacer 40 o 45 minutos al nuevo aeropuerto, una nueva vialidad y seguimos construyendo el tren y vamos avanzando", declaró López Obrador.

#EnLaMañanera | Será a finales de mes cuando se inaugure una nueva vía para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ubicado en Zumpango, Estado de México. pic.twitter.com/NYlBN6R9WM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 3, 2023

AMLO insiste en creación de nueva aerolínea

El presidente López Obrador insistió en que su gobierno busca tener una aerolínea a cargo de la Sedena, con la que se busca competir y ofrecer mejores servicios.

“Que haya más servicio por eso es muy probable que se llegue al arreglo con Mexicana y con los trabajadores para la línea nueva Mexicana de Aviación, se les va a pagar de acuerdo a un avalúo”, explicó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ insistió en que su gobierno busca tener una aerolínea estatal pic.twitter.com/KP5bAMnuSR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 3, 2023

AMLO defiende cabotaje para bajar costos de boletos de avión

El Presidente confía en que con la ley sobre el cabotaje permitirá la reducción de costos, ya que de esa forma se abre la competencia.

"Hay boletos muy caros y nosotros tenemos que defender siempre al consumidor. Si llega a un acuerdo de que van a bajar las tarifas, de que van a cobrar menos, pues no hay por qué abrir", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que aerolíneas reduzcan costos de boletos para evitar autorización de que empresas internacionales operen vuelos al interior del país pic.twitter.com/sAfZF9pOdi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 3, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 3 de febrero?

En la conferencia de prensa el Presidente habló sobre el cabotaje, el transporte de carga en el AIFA, además de la relación que tiene con el senador Ricardo Monreal; estas fueron las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 3 de febrero.