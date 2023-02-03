Decreto de transporte de carga fue para dar más tiempo: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), explicó que dar tiempo fue el motivo por el que se publicó el decreto para que los vuelos de transporte de carga pasen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y que llegue al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En la mañanera de hoy, López Obrador indicó que se llegó a un acuerdo con las empresas de transporte de carga para que en un plazo de cuatro meses se trasladen sus operaciones al Felipe Ángeles.

#EnLaMañanera | Esta mañana, el presidente @lopezobrador_ se refirió al decreto presidencial para sacar las operaciones de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que arrancará en 108 días hábiles pic.twitter.com/rERjhN2Sty — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 3, 2023

“Darles más tiempo porque eran tres meses, si desde ahora se publicaba el decreto, en vez de tres meses, son cuatro porque se cuentan los días hábiles, va a concluir el plazo en julio”, expresó.

El Presidente indicó que se mantuvo una reunión con empresas de transporte de carga y dijo que quería firmar el decreto antes de que llegara el primer vuelo de carga al AIFA por parte de DHL, que será durante la última semana del mes.

AIFA tiene instalaciones para recibir transporte de carga

El Presidente reiteró que el Felipe Ángeles tiene la capacidad de recibir al transporte de carga que opera actualmente desde el AICM.

“Me mandaron un documento ofreciendo su apoyo, tampoco es cierto de que no se tengan las instalaciones en el Felipe Ángeles, es mentira”, expresó.

AMLO indicó que se avanzará poco a poco para brindar seguridad a todos los vuelos en el AIFA y después se tratará el tema del cabotaje.

“Tenemos que equilibrar muy bien para dar seguridad y que salgan los vuelos a tiempo, que no se pierda tiempo valioso en las llegadas, las salidas, en el Felipe Ángeles todo es rápido porque tiene un sistema moderno”, sostuvo.

El mandatario también aprovechó para anunciar que se abrirá una nueva ruta que lleve al AIFA, en el Estado de México (Edomex).

“Voy a inaugurar a finales de este mes una nueva vía para hacer 40 o 45 minutos al nuevo aeropuerto, una nueva vialidad y seguimos construyendo el tren y vamos avanzando”, declaró AMLO.