¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 15 de marzo

Este miércoles 15 de marzo, durante la mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se abordaron temas como: el problema del fentanilo en el país. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia matutina de AMLO.

¿Qué dijo AMLO sobre el problema del fentanilo?

Sobre la iniciativa de Estados Unidos (EU) de usar a las Fuerzas Armadas en México para combatir el fentanilo AMLO expresó: "Eso nunca jamás lo vamos a permitir".

Asimismo, aseguró que durante su gobierno se han decomisado 6 toneladas, por lo que México ha hecho más que el país vecino.

Asimismo, puso sobre la mesa la posibilidad de prohibir el fentanilo y usar otros analgésicos.

¿Qué dijo AMLO sobre Felipe Calderón y Genaro García Luna?

AMLO aseguró, nuevamente, que no existe ninguna persecución política en contra del expresidente, Felipe Calderón Hinojosa, a pesar de que este afirma lo contrario.

“Invitar a Calderón a que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas, no le hace que se trate de tribunales de Estados Unidos, cuando se tiene la convicción que está uno actuando con apego a la verdad y por causa justa, se puede enfrentar a cualquier adversario", dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ retó a Felipe Calderón a defender a su exsecretario de Seguridad Pública encarcelado en Estados Unidos pic.twitter.com/OMgOj0JFRa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 15, 2023

¿Qué dijo AMLO sobre el Incendio en Deer Park?

Sobre el incendio de Pemex en la refinería Deer Park, el presidente AMLO dijo que no tiene detalles, aunque descartó que haya sido grave.

