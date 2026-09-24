Lo más relevante de la conferencia de la presidente Sheinbaum hoy jueves 24 de septiembre

Este jueves 24 de septiembre de 2026, Azteca Noticias te brinda un resumen de lo más importante mencionado en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Proyectan 20 mil millones de inversión extranjera en México

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó que durante el segundo semestre de 2026 México espera recibir cerca de 20 mil millones de dólares de inversión extranjera directa.

De concretarse esta cifra, la inversión extranjera directa acumulada en México durante 2026 alcanzaría cerca de 55 mil millones de dólares.

Ebrard señaló que durante el primer semestre del año se registraron aproximadamente 35 mil millones de dólares de inversión extranjera. Además, indicó que actualmente existe una cartera de otros 14 mil millones de dólares en inversiones ya anunciadas.

El funcionario destacó que el nivel de inversión extranjera en México se encuentra por encima de lo esperado y de lo observado en los últimos años.