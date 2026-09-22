¿De qué trató la mañanera este martes 22 de septiembre? Resumen EN VIVO

Las autoridades de la federación arrancaron la semana en Palacio Nacional desglosando las metas y avances de sus obras prioritarias, para luego abrir espacio a los cuestionamientos de la prensa. En Azteca Noticias te mostramos la síntesis rápida con las decisiones y cifras más importantes del día.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 21 de septiembre de 2026?

Investigan la muerte de cinco recién nacidos en hospital del IMSS en Durango

Luego del fallecimiento de cinco bebés en un lapso de pocos días al interior de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango, se dio a conocer que el director general de la institución, Zoé Robledo, se desplazó a la entidad para revisar el caso. Respecto al lamentable hecho, la presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se mantiene una investigación en curso para esclarecer las causas de las muertes y que se busca establecer contacto con las familias afectadas.

Huracán "Polo": afectaciones en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los habitantes de las costas de Colima, Jalisco y Michoacán mantenerse en alerta permanente ante la proximidad del huracán "Polo", de categoría 5.

Aunque el pronóstico de trayectoria indica que el fenómeno meteorológico no tocará tierra de forma directa, se prevé que bordee el litoral del Pacífico generando lluvias intensas, por lo que instó a atender estrictamente los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil.

