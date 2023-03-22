Sexta noche consecutiva de manifestaciones en París; protestan contra reforma de las pensiones.

En medio de las manifestaciones motos fueron quemadas junto a montones de basura en París este martes 21 de marzo durante la sexta noche consecutiva de protestas por un controvertido proyecto de ley de reforma de las pensiones.

Los contenedores de basura fueron incendiados en la Place de la Republique en el centro de París, y los manifestantes encendieron fuegos artificiales. Los bomberos llegaron para sofocar el incendio y la policía cargó y lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Cerca de la Place de la Bastille, las calles quedaron cubiertas de basura que fue incendiada, mientras que algunas motos y bicicletas eléctricas quedaron envueltas en llamas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, busca recuperar la iniciativa con nuevas reformas en las próximas semanas después de que su gobierno apenas sobrevivió a una moción de censura sobre la impopular reforma de las pensiones.

Anne Laure / Manifestante:

“Bueno, nunca nos escuchó, así que ahora, esto es guerra. No es bonito decir eso, pero digamos que es una guerra de resistencia, se trata de quién aguanta más tiempo. Pero creo que en algún momento no tendrá otra opción, tendrá que retirar su reforma”.

Algunos en el propio campo de Macron le han advertido que no continúe como siempre en medio de violentas protestas y huelgas continuas que representan el desafío más serio a la autoridad del presidente centrista desde la revuelta de los "chalecos amarillos" hace cuatro años.

Las encuestas muestran que una amplia mayoría de franceses se oponen a la reforma de las pensiones, así como a la decisión del gobierno de impulsar el proyecto de ley sin votación en el parlamento.

Protesters in Paris set off flares and fireworks as police attempted to disperse them with tear gas as demonstrations against France's pension reform raged on https://t.co/86Wf7lw43C pic.twitter.com/BwVcBEU6Vl — Reuters (@Reuters) March 22, 2023

Este miércoles Macron ofrecerá entrevista sobre la reforma de las pensiones

Los manifestantes encendieron bengalas y fuegos artificiales mientras la policía intentaba dispersarlos con gases lacrimógenos en París.

Miles de manifestantes que denunciaron la propuesta del gobierno francés de aumentar la edad de jubilación en dos años se reunieron en la Place de la Republique en la víspera de una crucial entrevista televisada del presidente francés Emmanuel Macron.

Los manifestantes han estado jugando al gato y al ratón con la policía en ciudades de Francia desde la semana pasada, incendiando contenedores y barricadas mientras la policía respondía con gases lacrimógenos y cargaba contra las manifestaciones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, tiene como objetivo utilizar una entrevista televisiva el miércoles (22 de marzo) para "calmar las cosas" y planificará reformas para el resto de su mandato, dijo a Reuters una fuente que participó en reuniones entre Macron y aliados clave.