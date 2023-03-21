EU responde a AMLO tras críticas por informe de Derechos Humanos en México

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuestionara el informe de derechos humanos publicado el lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU), la entidad respondió que el gobierno estadounidense no esconde "los problemas debajo de la alfombra".

Vedant Patel, viceportavoz del Departamento de Estado, expresó en conferencia de prensa el martes que el Departamento de Estado está obligado a elaborar cada año ese documento para el Congreso estadounidense.

"Nosotros nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo ni nada de este tipo", respondió Patel, luego de que López Obrador acusara en su conferencia mañanera del martes a EU de mentir y de creerse "el gobierno del mundo" con la publicación del documento.

El funcionario estadounidense agregó que "la participación de miembros de la Policía, del Ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinatos arbitrarios suponen un reto para México y por eso (el país) aparece en el informe".

Yesterday, @usandhyderabad opened a new state-of-the-art facility in the city’s bustling Financial District. This new Consulate chancery represents a tangible investment by the United States in growing the U.S.-India bilateral relationship. pic.twitter.com/EApWzxY3Ud — Vedant Patel (@StateDeputySpox) March 21, 2023

"La impunidad y las tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra derechos humanos y la corrupción. Hubo informes de que algunos agentes del gobierno fueron cómplices de bandas criminales internacionales, y las tasas de enjuiciamiento y condena fueron bajas por estos abusos", según el sumario ejecutivo del informe, disponible en la página web del Departamento de Estado.

¿Qué dice el informe de derechos humanos que criticó AMLO?

El documento también destaca la reforma constitucional realizada en México durante 2022, la cual otorgó a López Obrador la autoridad para mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna hasta 2028. Además, menciona que las secretarías de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina juegan desde hace años un papel clave en la seguridad interna, particularmente en el combate a los grupos criminales.

"Aunque las autoridades en general mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, hubo casos en los que los elementos de las fuerzas de seguridad actuaron independientemente del control civil. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos", agrega el reporte del Departamento de Estado.

Ante estas observaciones, el Presidente descalificó el informe de derechos humanos y consideró que esta práctica equivaldría a que el gobierno mexicano evaluara situaciones internas de Estados Unidos.

"Están mintiendo, es pura politiquería, es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe. No quieren cambiar, se creen el gobierno del mundo, y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", criticó López Obrador.