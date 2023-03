VIDEO: Policías someten y asfixian a hombre afroamericano en Virginia; son acusados de homicidio

Al menos 10 oficiales de policía del estado de Virginia están relacionados formalmente con la muerte de Irvo Otieno, unhombre afroamericano de 28 años que fue asesinado a principios de marzo mientras era ingresado a un centro de salud mental. El ciudadano estadounidense fue sometido por guardias durante más de 10 minutos hasta provocarle una asfixia letal.

Dos semanas después, los elementos de seguridad implicados fueron acusados por homicidio intencional sin premeditación, por lo que ahora tendrán que pasar por la corte para llevar a cabo un juicio en el que defiendan cómo terminó muerto un hombre que atravesaba una crisis de salud mental.

El fiscal del condado que emitió la orden asegura que los agentes “asfixiaron hasta la muerte” a Irvo Otieno mientras lo sujetaban; sin embargo, quienes perpetraron las maniobras no son los únicos señalados, ya que aquellos trabajadores que se quedaron expectantes sin intervenir también fueron acusados de participar en el asesinato del joven afroamericano.

Video del asesinato a Irvo Otieno, el afroamericano que murió por asfixia de policías de Virginia

Autoridades revelaron esta semana un nuevo video donde se observan los últimos momentos con vida de Irvo Otieno en el centro de salud del estado de Virginia, pues los elementos de seguridad y sanidad se apilan sobre su cuerpo durante más de 10 minutos.

A pesar de que el joven de 28 años se resiste y muestra signos de lucha para intentar respirar, al cabo de un tiempo concluye su pelea y se puede ver cómo enfermeros le aplican una inyección para después proceder con el protocolo de reanimación pulmonar (RCP); sin embargo, los esfuerzos médicos fueron en vano.

Tras confirmar la muerte, personal del centro de salud llama al 911 para dar su versión de los hechos mientras Irvo aún estaba siendo atendido: “Solía ser agresivo, cierto, así que están tratando de ponerle restricciones. Luego finalmente no lo hicieron, ya no respira. Están haciendo RCP en este momento y ya no hay pulso...”, dieron a conocer autoridades.

Familia de Irvo Otieno exige respuestas del asesinato por asfixia que sufrió en Virginia

Los familiares de Otieno aseguran que se trata de un nuevo caso de brutalidad policiaca, pues exigen respuestas al por qué terminó muerto cuando presentaba una crisis de salud mental. Además cuestionaron el motivo por el que nadie actuó en su defensa y reiteraron el mensaje de que no es la única muestra de abuso de autoridad.