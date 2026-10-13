¿Quién es Manuel Marcué Díaz? El exfuncionario de la Segob que benefició a la red de Amílcar Olán y Andy López Beltrán

Manuel Marcué Díaz es un operador político y financiero estrechamente vinculado al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a quien ha acompañado en diversos cargos públicos desde la administración estatal en Tabasco hasta el gobierno federal. En enero de 2022, tras la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación, Marcué Díaz fue designado como titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos, dependencia clave encargada de regular, supervisar y expedir las licencias para el funcionamiento de casinos, casas de apuestas y sorteos en todo el país.

Antes de asumir la regulación de los juegos de azar en el país por designación del exsecretario de Gobernación, Marcué Díaz se desempeñó como director de Administración en la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López como gobernador. Fue desde esa posición administrativa en Tabasco donde otorgó contratos millonarios por más de 214 millones de pesos a la farmacéutica Romedic, propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, firma que posteriormente fue señalada por severas irregularidades en la provisión de medicamentos financiada con recursos públicos del extinto INSABI.

🔴 #ExclusivaMCCI Un día antes de dejar la Dirección de Juegos y Sorteos en Gobernación, Manuel Marcué Díaz, excolaborador de @adan_augusto, autorizó un permiso para operar apuestas por internet a una empresa en la que participaban el abuelo y el contador de Amílcar Olán. 🧵 pic.twitter.com/GOo1veRtJw — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) October 13, 2026

¿Quién es Manuel Marcué Díaz? Su papel en el clan de Andy López Beltrán y Amílcar Olán

El papel de Marcué Díaz en la investigación documentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) resulta crucial para entender cómo el entorno cercano a Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo y socio de Andy y Gonzalo López Beltrán, logró expandir sus negocios hacia la industria del juego y las apuestas en línea. Durante su gestión en la Dirección de Juegos y Sorteos, y pese a que en la Conferencia Matutina de mayo de 2023 se advirtió públicamente sobre la proliferación irregular de licencias, Marcué firmó el 28 de junio de 2023 una autorización especial para captar apuestas por internet a favor de Super Juegos Robin.

Dicha concesión se concretó exactamente un día antes de que Marcué dejara su cargo en la Segob, autorizando permisos a una firma operada por el contador personal de Amílcar Olán, consolidando una red de favoritismo que conecta las licencias de casino con los escándalos de huachicol fiscal en Portacelis y la venta de medicamentos a través de Romedic.