Adán Augusto López calla ante señalamientos de Farías Laguna por estar involucrado en red de huachicol fiscal

Manuel Roberto Farías Laguna, detenido por delitos relacionados con el huachicol fiscal, señaló a renombradas figuras de Morena como Andy López Beltrán y el senador Adán Augusto López como presuntos involucrados en el tráfico de combustibles.

Las acusaciones de Manuel Roberto Farías Laguna contra figuras de Morena

Cabe recordar que en entrevista con Manuel López San Martín en Hechos AM, Manuel Roberto señaló a los políticos del régimen y pidió que varios personajes de la política acudan a declarar ante las autoridades, ya que en el expediente de la investigación “existen suficientes evidencias y menciones de los reales involucrados”.

¿Qué respondió el senador Adán Augusto López ante los señalamientos?

El senador Adán Augusto López rechazó hablar sobre las declaraciones de Manuel Roberto Farías, en las que lo señala de participar en la presunta red de huachicol fiscal.

Ante una pregunta sobre la puntualización concreta respecto a su participación en ese caso, el legislador respondió: “No acostumbro a dar declaraciones”. Cuando se le insistió sobre si sería conveniente aclarar el asunto, contestó: “Bueno, ese es su punto de vista”.

