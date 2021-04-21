¿Maradonosky? Argentinos piden rebautizar la vacuna Sputnik V

Este martes se anunció que Argentina será el primer país de América Latina en producir la vacuna Sputnik V, por lo que usuarios de redes sociales pidieron que el fármaco cambie de nombre y propusieron diversas opciones, entre ellas, Maradonosky.

Los internautas manifestaron en redes que la vacuna debería llevar un nombre nacional y que resulte popular para los argentinos, por eso no dudaron en proponer alguno que haciera referencia a la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona, el máximo representante de este deporte en el país sudamericano.

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El cariño y la admiración que hay en este país por Maradona se comprobó en la variedad de propuestas que surgieron: “Diegote”, “La Diego”, “Maradutnik”, “Vacunadona” y “DAM 10”, ya que ese fue el número que el futbolista portó en la Selección Nacional.

A favor de que la vacuna Sputnik V producida en Argentina se llame Natalia Oreiro o Diego Maradona — Pablo M. Shiff (@pableshiff) April 20, 2021

El ingenio de los argentinos también se vio reflejado en otros posibles nombres, como “Cristiputnik”, el cual remite al peronismo que representan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, presidente y vicepresidenta de Argentina.

Según medios internacionales, otro nombre que los internautas propusieron fue “Evita Covid”, en referencia a Eva Perón, quien fue primera dama de Argentina a finales de la década de 1940 y una líder política que logró que las mujeres votaran por primera vez en la historia de su país.

Confesemos que "EvitaCovid" es el mejor nombre que puede recibir cualquier vacuna en el mundo — Martin E. Farina (@MartinSNM) April 20, 2021

Con poca aceptación entre los usuarios de redes sociales se propusieron nombres como “Milanevac”, en alusión a la milanesa, un platillo nacional; “La Vizzotti”, por la ministra de Salud, Carla Vizzotti y “Piazzolnik”, por el músico Astor Piazzolla.

Comienza la producción de la vacuna Sputnik V en Argentina

Este martes, el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, por sus siglas en inglés) anunció que Argentina es el primer país de América Latina donde se producirán las vacunas Sputnik V contra Covid-19.

La producción estará a cargo de los Laboratorios Richmond, una empresa que enviará el primer lote al Instituto Gamaleya para que hagan un examen de control de calidad a todas las dosis.

Las vacunas rusas que sean producidas en Argentina, podrán ser exportadas a otros países de Latinoamérica en etapas posteriores, indicó el RDIF.

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