“No nos gusta y no queremos Superliga": jugadores del Liverpool

El rechazo a la Superliga Europea sigue creciendo. Luego de que aficionados y medios en general mostraron su repudio al torneo propuesto por Florentino Pérez, el capitán del Liverpool, Jordan Henderson se pronunció al respecto en nombre de sus compañeros.

“No nos gusta y no queremos que suceda. Esta es nuestra posición colectiva. Nuestro compromiso con este club y su afición es absoluto e incondicional. Nunca caminarán solos”, fue el mensaje que compartió el mediocampista, haciendo referencia al himno y grito de guerra del club: “You’ll never walk alone” (nunca caminarás solo).

En Inglaterra es donde más manifestaciones han habido por la Superliga.

Desde las primeras horas del lunes y hasta la tarde de este martes se han registrado concentraciones de fanáticos de los seis clubes ingleses implicados en el proyecto en las inmediaciones de sus respectivos estadios: Old Trafford (Manchester United), Etihad Stadium (Manchester City) Spurs Stadium (Tottenham Hotspur), Emirates Stadium (Arsenal), Anfield (Liverpool) y Stamford Bridge (Chelsea).

Los aficionados del Chelsea protestan contra su propio equipo por unirse a la Superliga e impiden el acceso del bus a Stamford Bridge. Peter Cech tiene que salir a pedir que les dejen llegar. A las 20:30 en @h25deportes pic.twitter.com/uJlYsderGn — JesúsGallego (@JGALLEGOonfire) April 20, 2021

La protesta de los aficionados de los seis clubes ha sido constante: no permitirán que los dueños de sus equipos les quiten la ilusión de competir por el torneo que de verdad les importa, la Champions League.

La Superliga tiembla

Debido al rechazo colectivo al torneo, medios británicos señalaron que al menos dos de los clubes implicados ya estarían alistando su salida del certamen: Chelsea y Manchester City. Reportes señalan que es cuestión de horas para que ambos equipos confirmen oficialmente su salida de la Superliga y su permanencia en las competencias reconocidas por la UEFA, como la Champions League y la Europa League.

Además, en España se reporta que el Atlético de Madrid estaría analizando también desligarse del torneo, mientras que hay reportes que señalan que el Barcelona dejaría su participación en manos de su junta directiva, por lo que también se vislumbra su salida.

Medios ingleses señalaron que Ed Woodward, vicepresidente del Manchester United, anunciará en las próximas horas que dejará su cargo al final de la temporada, ante el rechazo de la afición al proyecto.

Woodward lleva ocho años en el cargo y ha sido el responsable de malas decisiones en el club, como malas contrataciones de jugadores, además de que no ha cumplido con las expectativas para regresar la gloria al club, luego de que Sir Alex Ferguson dejara la dirección técnica.

