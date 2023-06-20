AMLO designa a Marath Bolaños López como nuevo secretario del Trabajo

Durante la conferencia de prensa de este martes 20 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), designó a Marath Bolaños López como el nuevo secretario de Trabajo y Previsión Social tras la salida de Luisa María Alcalde.

“Informo de que Marath Bolaños López va a ser el próximo secretario del Trabajo. Actualmente, se desempeña como Subsecretario de Trabajo y es el encargado de Jóvenes Construyendo el futuro”, dijo AMLO.

Cabe destacar que el funcionario fue designado para ocupar el cargo que anteriormente tenía Luisa María Alcalde, ya que esta fue nombrada como secretaria de Gobernación (Segob) tras la salida de Adán Augusto López Hernández.

Durante el anuncio, detalló que @marathb es subsecretario del Trabajo, encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.https://t.co/WLEooin93y pic.twitter.com/e13C8VAiOq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 20, 2023

¿Quién es Marath Bolaños López, nuevo secretario de Trabajo?

Marath Bolaños López es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asimismo, fue catedrático en las carreras de Relaciones Internacionales, Sociología y Ciencias de la Comunicación; la última clase que impartió fue la de Cultura Política en México.

Fue diputado por el grupo parlamentario del partido guinda en la Asamblea Constituyente, encargada de la elaboración de la Primera Constitución Política de la Ciudad de México. Anteriormente, fue secretario Particular del secretario de Relaciones Exteriores del 1° de diciembre de 2018 al 30 de septiembre del 2020.

Marath Bolaños López agradeció la oportunidad que le brindó AMLO, pues a través de su cuenta de Twitter escribió: "Es un honor formar parte de este gabinete paritario y así refrendar el compromiso de la juventud con la transformación. ¡Seguiremos adelante!".

¿Por qué salió Luisa María Alcalde como secretaria de Trabajo?

Tan solo el pasado lunes 19 de junio se dio la noticia de que Luisa María Alcalde tomaría el lugar de Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación, pues cabe recordar que el funcionario salió del gabinete de AMLO como la mano derecha para contender en las encuestas internas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Luisa María Alcalde, segunda mujer en ocupar el cargo de secretaria de Gobernación|Twitter @EMPosts

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, le presentó su renuncia al mandatario López Obrador para poder contender en las encuestas de Morena como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación.

A partir de la salida de diversos miembros del gabinete de AMLO, este ha ido designando a quien ocupará los cargos, además de que, adelantó, mañana daría un nuevo nombramiento.