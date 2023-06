¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del martes 20 de junio

Fuerza Informativa Azteca te ofrece la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este martes 20 de junio, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

Gobernadores destacan beneficios del IMSS Bienestar

Zoé Robledo informó que hasta ahora son 18 estados que han iniciado con el convenio de IMSS-Bienestar, el más reciente fue la Ciudad de México (CDMX).

Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, destacó que se han otorgado plazas a médicos y enfermeras, además de que se recibió a 101 médicos especialistas cubanos.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, destacó que en convenio con IMSS-Bienestar está por instalarse un nuevo hospital en Guaymas y uno más en San Luis Río Colorado.

Gobernadores firman convenio de plan de salud de IMSS-bienestar

En la mañanera de AMLO, los gobernadores firmaron el convenio del plan de salud del IMSS-Bienestar para que se brinde servicios de salud a la población sin seguridad social de forma gratuita y de calidad.

Esta mañana firmé junto al compañero Presidente y mis colegas gobernadoras y gobernadores la siguiente etapa del convenio IMSS Bienestar, para la transferencia de recursos que permitan brindar atención a la salud universal, gratuita y de calidad a personas sin seguridad social.

Avances en la campaña “Si te drogas, te dañas”

Leticia Ramírez, secretaria de Educación, ofreció los avances de la campaña “Si te drogas, te dañas”.

AMLO se lanza contra jueces

El presidente López Obrador destacó el caso de la jueza Angélica Sánchez, señalada de supuestamente dejar en libertad a un hombre generador de violencia en Veracruz.

“Ya eso muestra que no es transparente el proceso legal. Entonces, en este caso se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces y va a ser la Fiscalía, el Ministerio Público el que va a decidir y luego los jueces, y no le hace si por defensa del gremio, o complicidad del gremio, los exoneran, ya nosotros cumplimos, no somos cómplices, porque son daños mayores a la gente, a los ciudadanos”, señaló.

AMLO habla del fin de su mandato rumbo a las elecciones 2024

El presidente volvió a reiterar que al final de su mandato, en octubre de 2024, se retirará de la vida pública y política. “Estoy muy contento porque los que están participando son de primera”, señaló sobre las corcholatas.

Aunado a ello, desmarcó a su familia del proceso interno de Morena después de que la corcholata Marcelo Ebrard haya invitado a su hijo a estar al mando de una Secretaría.

AMLO adelanta viaje a Chile para homenaje de Salvador Allende

AMLO señaló que viajará próximamente a Chile con el propósito de conmemorar al presidente Salvador Allende el 11 de septiembre y antes visitará Colombia.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ podría reunirse con Joe #Biden y Justin #Trudeau en la Cumbre de Líderes de América del Norte

López Obrador reitera su propuesta de que la ciudadanía elija a los magistrados

El mandatario López Obrador reiteró su propuesta de que la ciudadanía elija a los magistrados, como fue en la época del presidente Benito Juárez.

El presidente López Obrador dijo que no le sorprende que el ministro Javier Laynez proponga al pleno de la Corte invalidar la totalidad de la segunda parte del plan B en materia electoral, debido a múltiples violaciones al proceso legislativo

“No me sorprende, eso no es nota. Los ministros están alienados al poder conservador. No están al servicio del pueblo”, dijo.

