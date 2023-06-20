¿Quién es Marath Bolaños López? El profesor de la UNAM y nuevo secretario del Trabajo

Tras la designación de Luisa María Alcalde como nueva secretaria de Gobernación, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a Marath Bolaños López como nuevo titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El licenciado en Relaciones Internacionales llega como resultado de los cambios en el gabinete de AMLO a un año de las elecciones de 2024 y para concluir el sexenio.

A través de la conferencia mañanera de este martes 20 de junio, el mandatario informó el ascenso de quien fungía como líder del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, por lo que a continuación te compartimos el perfil profesional y académico del nuevo secretario del Trabajo de México para el próximo año y medio.

¿Quién es Marath Bolaños López, nuevo titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social?

Marath Bolaños asumirá su puesto como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tras fungir como Subsecretario de Empleo y Productividad Laboral desde 2020, cuando tomó el cargo que dejó vacante Horacio Duarte, por lo que estuvo en coordinación directa con Luisa María durante al menos dos años y medio.

Durante el anuncio, detalló que @marathb es subsecretario del Trabajo, encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.https://t.co/WLEooin93y pic.twitter.com/e13C8VAiOq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 20, 2023

Previamente, Bolaños López fue secretario particular del C. Secretario de Relaciones Exteriores ente 1° de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre del 2020, antes de su llegada a la Secretaría del Trabajo.

¿Dónde estudió Marath Bolaños López?

Marath Bolaños López es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Universidad donde todavía se desempeñó como docente en el último semestre al frente de la asignatura Cultura Política en México, pero con experiencia como profesor desde 2016 en la misma institución.

Además, el internacionalista es maestrante en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y fungió como diputado de Morena en la Asamblea Constituyente encargada de la elaboración de la Primera Constitución Política de la Ciudad de México (CDMX) entre 2016 y 2017.

Experiencia profesional de Marath Bolaños, nuevo titular de la Secretaría del Trabajo

La experiencia de Marath Bolaños también involucra la política, pues además de participar en la primera Constitución de la CDMX, entre 2014 y 2018 fue responsable en Coordinación de Organización de la Ciudad de México, también de la mano de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Curiosamente, también presume en su perfil profesional haber sido profesor titular en la Asociación Mexicana de Cineastas en el semestre 2012-2.

Por otro lado, el catedrático ostenta ser coautor del libro "Hacia la inclusión y equidad en las instituciones de educación superior en América Latina: aproximaciones críticas a su normatividad", además de participar en múltiples proyectos de investigación en la UNAM y ponente en diversos coloquios y mesas de análisis.

¿Por qué salió Luisa María Alcalde de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social?

Luisa María Alcalde dejó su cargo como titular de la Secretaría del Trabajo tras ser nombrada como nueva secretaria de Gobernación, vacante que dejó disponible Adán Augusto López, tras inscribirse como aspirante a coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, con el objetivo de ser candidato a la presidencia en el 2024.

