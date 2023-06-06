Marcelo Ebrard participará en Consejo Nacional de Morena

Este martes 6 de junio, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, presenta un método para elegir al representante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para las elecciones 2024, en donde se elegirá al siguiente presidente.

El secretario de Relaciones Exteriores confirmó su participación este domingo 11 de junio en el Consejo Nacional de Morena, se garantizará transparencia y reglas claras. También dijo que este lunes 12 de junio presentará su renuncia al gabinete del presidente López Obrador. Agradeció al presidente su confianza y pidió a sus compañeros sonreír, ya que todo va estar bien.

Cabe recordar que el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) pospuso el anuncio sobre la propuesta que tenía para elegir al abanderado en la encuesta interna de Morena, pues en un principio lo iba a hacer el pasado lunes 5 de junio, un día después de las elecciones Edomex 2023; sin embargo, señaló en un video que sería este día.

A través de un comunicado, el equipo de Ebrard invitó a los medios a una conferencia de prensa cerca de las 18:00 horas de este martes.

Felicitaciones a Delfina y al Estado de México por el triunfo obtenido, se ha hecho historia. Precisiones sobre mi propuesta a la dirigencia de Morena. pic.twitter.com/NgtLJiIJfQ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 5, 2023

¿Claudia Sheinbaum contra Ebrard? Pide respetar los estatutos para elegir al candidato de Morena

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, ofreció una conferencia de prensa el pasado lunes y al ser cuestionada sobre la propuesta de Ebrard, ella señaló que se deben de respetar los estatutos del partido guinda para el proceso de elección del candidato o la candidata.

“Los estatutos son aprobados por un Congreso Nacional. Si quisiera haber cambios en los estatutos, pues tendría que llamarse un nuevo congreso nacional. Los estatutos en términos de la elección a representantes populares son muy claros, que tiene que haber una encuesta”, señaló.