Marcelo Ebrard impugna proceso interno de Morena; pide reposición

Tras los resultados de la encuesta de Morena, el excanciller mexicano, Marcelo Ebrard, impugnó el proceso interno del partido guinda en donde eligieron a Claudia Sheinbaum como coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación y pidió que se realice nuevamente.

En el documento Marcelo Ebrard solicita a la dirigencia nacional cancelar los resultados del proceso, así como la entrega de la constancia de mayoría a Sheinbaum debido a la parcialidad de la Comisión de Encuestas, falta de custodia de los cuestionarios resueltos, acarreos y publicidad de Claudia Sheinbaum en lugares donde se aplicó la encuesta.

Será en las próximas horas cuando la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena valide y decida si hay materia para analizar una queja que presentó Marcelo Ebrard contra el proceso para elegir al coordinador nacional de la Transformación y en el que ganó Claudia Sheinbaum.

¿Qué dice el documento de Marcelo Ebrard?|Especial

Equipo de Marcelo Ebrard acusó irregularidades en el conteo interno

Durante el día que se realizó el conteo final de la encuesta de Morena, los representantes de Ebrard ofrecieron una conferencia de prensa para hablar sobre el proceso para elegir al coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación.

"Estábamos preparados para esto, pero estamos sorprendidos por las inconsistencias que han existido”, mencionaron a un costado del WTC los colaboradores del excanciller.

Ebrard convoca asamblea nacional el próximo lunes

Al darse a conocer el triunfo de Sheinbaum, el excanciller compartió un mensaje en su cuenta de Twitter, indicó que el lunes 11 de septiembre sostendrá un encuentro con sus compañeros y compañeras del país en el que decidirá el rumbo que se tomará.

"No ha estado en mi objetivo una candidatura independiente, considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos" escribió.

Emmanuel Reyes, colaborador cercano compartió que se encuentran en un punto de reflexión, por lo que se espera que el lunes se den a conocer los términos a los que llegaron en compañía de su equipo de trabajo.

