“Las puertas están abiertas”: Sheinbaum le pide a Ebrard que siga en Morena

La coordinadora de la Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, ofreció una conferencia de prensa en compañía del presidente de Morena, Mario Delgado, para presentar el logo con el que trabajará en la precampaña y campaña de las elecciones 2024, mismo que resalta la Unidad y Movilización.

Durante el mensaje que ofreció ante los medios de comunicación, indicó que intentó comunicarse con el excanciller mexicano, Marcelo Ebrard; sin embargo, no obtuvo respuesta, por esto insistió que las puertas del partido guinda están abiertas para él y su equipo de trabajo.

"Le mandé un mensaje diciéndole que las puertas de Morena están abiertas y que, cuando él quiera, nos podemos sentar a platicar. Siempre van a estar las puertas abiertas, aquí no sobra nadie. Al contrario, todos son parte de este movimiento y hay que esperar, a ver qué decide él", sostuvo la ganadora de las internas en Morena.

Mario Delgado pide "unidad" al interior de Morena

De nueva cuenta, Delgado tomó la palabra para solicitar unidad al interior del partido, al tiempo que subrayó las confrontaciones quedaron en el pasado, en relación a las diferencias que se presentaron con Marcelo Ebrard, una de las corcholatas que aspiraba a ser coordinador del movimiento.

La coordinadora de la Defensa sostendrá una reunión con Mario Delgado en la que buscan alistar los últimos detalles rumbo al inicio de las precampañas y posteriormente, la campaña que terminará el domingo 2 de junio, en lo que será la elección más grande de la historia.

¿Cuándo y a qué hora AMLO entregará el bastón de mando a Sheinbaum?

En las primeras horas del 7 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que a lo largo del día entregaría el bastón de mando, aunque no ofreció más detalles. Horas más tarde, la exjefa de Gobierno de la CDMX, Sheinbaum confirmó que entre las 19:00 y 19:30 horas se reunirán; el punto de encuentra no está definido.