“Que se tomen un té de tila": Claudia Sheinbaum contesta a seguidores de Marcelo Ebrard

Este jueves 16 de marzo, durante conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, contestó a los seguidores del secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, esto después de que sus seguidores afirmaran que tenía que declinar la carrera por las elecciones 2024.

Después de ser cuestionada sobre la campaña en la plataforma de TikTok de Marcelo Ebrard, red social donde el canciller mexicano se encuentra muy activo y ha generado ciertos seguidores, Claudia Sheinbaum reafirmó su deseo por contender por la silla presidencial en las elecciones 2024.

En la campaña, los seguidores de Marcelo Ebrard le aconsejan a la jefa capitalina que desista de la carrera electoral, pues, aseguran, se encuentra por abajo de Ebrard.

"Bueno, pues que, es falso, ahí estamos puestos para la encuesta, puesta para la encuesta y en segundo que se tomen un té de tila", respondió Claudia Sheinbaum.

|Twitter @Claudishein

Claudia Sheinbaum contesta a activista Daniel Robles Haro sobre peticiones

Este jueves el activista con parálisis cerebral, Daniel Robles Haro, llegó a la mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para expresarle algunas peticiones para que, en conjunto con el gobierno, se mejore la inclusión de las personas con discapacidad.

En ese sentido, AMLO instó a secretaria de Educación, Leticia Ramírez, y a Claudia Sheinbaum, a que realizaran un plan sobre la alternativa de los libros.

"Con mucho gusto atenderemos la petición de Daniel, que nos envía el presidente @lopezobrador_ para sumarlo a nuestras acciones que generan accesibilidad en la Ciudad. Los estaremos buscando para reunión", señaló Claudia Sheinbaum a través de Twitter.

Claudia Sheinbaum afirmó estar lista para participar en encuesta interna de Morena para elecciones 2024

El pasado 9 de marzo, Claudia Sheinbaum confirmó que participará en la encuesta de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el próximo mes de julio, para ser electa como precandidata a la presidencia en las elecciones 2024.

Cabe destacar que de las principales "corcholatas", se encuentran Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal.