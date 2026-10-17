“Bórrenme de la lista": Marcelo Ebrard se descarta como candidato a la presidencia de México

Marcelo Ebrard rechazó que tenga aspiraciones para competir por la Presidencia de México en 2030 y pidió que su nombre sea retirado de las listas de los posibles candidatos de Morena.

El secretario de Economía de México aseguró que, en este momento, está concentrado en las responsabilidades que desempeña dentro del Gobierno Federal.

Marcelo Ebrard se autodescarta de la candidatura presidencial

La declaración de Marcelo Ebrard ocurrió este viernes 16 de octubre, después de su comparecencia ante integrantes de distintas comisiones de la Cámara de Diputados.

Al concluir su participación en San Lázaro, el secretario de Economía fue cuestionado por medios de comunicación sobre la posibilidad de buscar la candidatura presidencial dentro de cuatro años.

“Por favor, si quieres, quítame de la lista. Me harías un favor, quítame, bórrame. Yo estoy en mi trabajo”, dijo.

¡@m_ebrard pide que lo saquen de la lista rumbo a 2030! “Bórrenme de la lista”, respondió al ser cuestionado sobre sus aspiraciones presidenciales. Tras comparecer ante diputados, aseguró que por ahora está muy ocupado. Vía @maxi_pelaezp https://t.co/dIBReYZKwC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 17, 2026

Es necesario mencionar que aún no existe una lista oficial de los precandidatos de Morena para las elecciones presidenciales de 2030, sin embargo, nombres como Marcelo Ebrard, Clara Brugada y Omar García Harfuch suenan como los posibles elegidos para la contienda.

¿De qué habló Marcelo Ebrard en la Cámara de Diputados?

Durante su comparecencia ante las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad y Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados, el funcionario abordó principalmente la situación económica de México y la relación comercial con Estados Unidos.

Marcelo Ebrard sostuvo que el país debe aprovechar los avances alcanzados en su relación comercial con Estados Unidos y fortalecerlos ante las modificaciones que se presentan en las políticas comerciales internacionales.

Uno de los puntos que destacó fue que alrededor de 80% de los productos mexicanos que se exportan al mercado estadounidense no enfrenta aranceles.

Por último, el secretario de Economía señaló que México ocupa el quinto lugar entre los países receptores de inversión extranjera directa.