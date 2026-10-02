VIDEO| Policías contienen a manifestantes fuera del Metro Tlatelolco durante marcha del 2 de octubre

Policías de la Ciudad de México (CDMX) mantienen contenido a un grupo de manifestantes afuera de la estación del Metro Tlatelolco, en el marco de la marcha por el 58 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968.

Los manifestantes intentaban salir de la estación para dirigirse hacia la Plaza de las Tres Culturas; sin embargo, fueron encapsulados por los elementos de seguridad, quienes impidieron continuar con su recorrido.

Policías mantienen bloqueada la salida de los manifestantes del metro Tlatelolco, mientras continúan las movilizaciónes con motivo de la jornada conmemorativa.

En los videos compartidos por redes sociales se observa a una gran cantidad de policías sobre los manifestantes ue intentaban movilizarse a la Plaza de las Tres Culturas, además de a un joven en el piso rodeado de policías.