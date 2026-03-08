Minuto a minuto: Así se vive la histórica movilización del 8 de marzo en CDMX
¿Sabes cuál es la ruta de la marcha del 8M este domingo en CDMX? Infórmate de las rutas alternas y las movilizaciones en CDMX hoy en Azteca Noticias.
Este domingo 8 de marzo de 2026 será la marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en las calles de la Ciudad de México (CDMX) y en diversos puntos del país. Sigue el recorrido y las movilizaciones por el 8M en Azteca Noticias.
Esta es la ruta de las marchas del 8M
La marcha del 8M en CDMX iniciará en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, con rumbo al Zócalo capitalino. En este enlace consulta la ruta completa.
Estas son las estaciones del Metro y Metrobús que cerrarán por marchas del 8M
Hasta el momento, sólo la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX es la única que cerrará por las marchas del 8M. Mientras que en el Metrobús, varias estaciones de las Líneas 1 y 7 dejarán de prestar servicio. Consulta la información en este enlace.
Las madres buscadoras que desentierran la verdad
Cientos de madres buscadoras emprenden una misión para recuperar a sus hijos y familiares desaparecidos en México. Ceci Flores, Indira Navarro y otras más hacen esta labor. Consulta los detalles en este enlace.