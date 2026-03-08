¡Leyes con nombre propio! Las mujeres que convirtieron su dolor en protección para todas este 8M

El 8 de marzo (8M) representa la lucha por la igualdad y la seguridad. En México, esta fecha tiene un significado especial porque muchas de las protecciones actuales nacieron de la exigencia ciudadana. Cuando la justicia falló, las víctimas y sus familias no se rindieron, logrando que el sistema legal adoptara leyes con nombres propios para que nadie más pase por lo mismo.

Ley Olimpia e Ingrid: Respeto a la intimidad y dignidad

La Ley Olimpia surgió tras la valentía de Olimpia Coral Melo, quien sufrió la difusión de un video íntimo sin su permiso en Puebla. Ella no se calló y logró que hoy la violencia digital sea un delito federal.

Por otro lado, la Ley Ingrid nació de la indignación por la filtración de fotos del feminicidio de Ingrid Escamilla en 2020. Esta ley castiga a funcionarios públicos que compartan imágenes o videos de víctimas, protegiendo su dignidad incluso después de la muerte.

Ley Monse y Alina: Contra el encubrimiento y por la defensa

La Ley Monse honra a Montserrat Bendimes, joven veracruzana cuya muerte quedó impune por meses porque los padres del agresor lo ayudaron a escapar. Esta reforma elimina la "excusa" de parentesco para quienes ayuden a un feminicida a huir.

En esa misma línea de justicia está la Ley Alina, inspirada en Alina Narciso, una mujer policía de Tijuana que mató a su agresor en defensa propia. Esta ley obliga a los jueces a entender que una mujer que se defiende de un ataque no es una criminal, sino una sobreviviente.

Ley Paola Buenrostro: Justicia para la comunidad

Paola Buenrostro fue una mujer trans trabajadora sexual asesinada en 2016 en la Ciudad de México. Su caso es emblemático porque el agresor fue liberado casi de inmediato. Tras años de lucha de su amiga Kenya Cuevas, se logró la Ley Paola Buenrostro, que tipifica el transfeminicidio. Esto permite que los asesinatos de mujeres trans se investiguen con perspectiva de género, reconociendo su identidad y castigando el odio.

Leyes Camila y Victoria: Blindaje para la niñez

La crueldad contra las menores también impulsó cambios drásticos. La Ley Camila, inspirada en la pequeña de Taxco, Guerrero, busca castigos más severos para quienes priven de la libertad o agredan sexualmente a niños y adolescentes.

Por su parte, la Ley Victoria, por la niña Victoria Guadalupe en Querétaro, permite que las penas por feminicidio contra menores o mujeres con discapacidad suban hasta los 66 años de prisión. Son leyes que buscan que la cárcel sea el destino seguro de quienes dañan a los más vulnerables.

Ley Malena/ ácida: Lucha contra agresiones

Ley Ácida (Ley Malena)Inspirada en la lucha de la saxofonista María Elena Ríos, esta ley marca un precedente histórico al dejar de considerar las agresiones con sustancias químicas como simples "lesiones".



Punto clave: Los ataques realizados con ácido, sustancias químicas o corrosivos ahora se tipifican como tentativa de feminicidio.

Sanciones: Las penas pueden alcanzar hasta 40 años de prisión.

Estado pionero: Puebla fue la primera entidad en aprobarla (marzo de 2023), estableciendo un modelo que busca replicarse en todo el país para garantizar que estas agresiones no sean juzgadas con penas menores.

¿Por qué es vital recordar estas leyes el 8M?

Ponerle nombre a una ley sirve para que el Estado no olvide su deuda con las víctimas. Este 8 de marzo, entender estas reformas nos permite saber que la lucha sigue vigente.

Cada una de estas leyes es un recordatorio de que, aunque el camino es largo, la unión de las mujeres ha logrado derribar muros de impunidad que antes parecían invencibles.