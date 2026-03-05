8M: Las madres buscadoras que desentierran la verdad; el rostro de la resistencia en México

Cada 8 de marzo, las calles de México se transforman en un escenario de exigencia y memoria. Entre las miles de mujeres que marchan para denunciar la violencia de género, destaca un contingente cuya lucha ha redefinido el activismo en el país: las madres buscadoras.

Estas mujeres no solo marchan por la igualdad, sino por el derecho elemental de recuperar a sus hijos y familiares en medio de una crisis de desapariciones que ha dejado decenas de miles de hogares incompletos.

Ante una respuesta institucional que a menudo resulta insuficiente, estas mujeres han tomado el liderazgo en la localización de fosas clandestinas y centros de exterminio. Su labor ha pasado de ser una búsqueda individual a un movimiento colectivo que recorre cerros, desiertos y predios abandonados, convirtiéndose en investigadoras y peritos por necesidad ante la falta de resultados oficiales.

Rostros de la lucha: Historias de amor y resistencia

El movimiento de búsqueda en México tiene nombres propios. Son mujeres que han transformado su duelo en una herramienta de cambio social, enfrentando riesgos extremos para que la verdad salga a la luz. En este apartado, presentamos a las principales referentes que han marcado la historia reciente de esta lucha.

Ceci Flores (Sonora)

Fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, es hoy una de las voces más reconocidas a nivel nacional. Su búsqueda comenzó tras la desaparición de sus hijos Alejandro Guadalupe Islas Flores y Marco Antonio Sauceda Rocha.

Flores ha coordinado brigadas masivas en diversos estados, logrando el hallazgo de múltiples fosas, lo que le ha valido amenazas públicas y la necesidad de contar con protección federal.

Indira Navarro (Jalisco)

Como representante de Guerreros Buscadores de Jalisco, Navarro ha sido pieza clave en la exposición de centros de exterminio de gran magnitud, como el Rancho Izaguirre en Teuchitlán.

Su labor en 2024 y 2025 permitió la localización de restos humanos y objetos personales, presionando a las fiscalías estatal y federal para actuar en zonas anteriormente dominadas por el silencio criminal.

María Isabel Cruz Bernal (Sinaloa)

Fundadora de Sabuesos Guerreras A.C., su lucha inició en enero de 2017 tras la desaparición de su hijo Yosimar García Cruz en Culiacán.

Cruz Bernal se ha destacado por organizar memoriales y exposiciones simbólicas de objetos hallados en el campo, visibilizando la tragedia humana detrás de cada cifra y exigiendo una intervención forense digna en el noroeste del país.

Miriam Rodríguez Martínez (Tamaulipas)

Considerada una figura emblemática y mártir del movimiento, Miriam investigó por su cuenta el secuestro y asesinato de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez.

Su valentía la llevó a rastrear y colaborar en la captura de los responsables, labor que lamentablemente culminó con su asesinato en 2017. Su caso internacionalizó el peligro que enfrentan las mujeres que buscan justicia en México.

María del Carmen Morales (Jalisco)

Integrante activa de los Guerreros Buscadores de Jalisco, participó en las investigaciones del Rancho Izaguirre mientras buscaba a su hijo Ernesto Julián Ramírez Morales.

Su asesinato en abril de 2025, vinculado a las amenazas recibidas por su labor, subrayó la vulnerabilidad extrema de las madres que exponen los crematorios clandestinos.

Sandra Luz Hernández (Sinaloa)

Pionera en el uso de picos y palas, Sandra Luz formó parte de las primeras oleadas del movimiento de búsqueda en Sinaloa.

Buscaba a su hijo Édgar García Hernández hasta que fue asesinada tras años de labor en campo, convirtiéndose en un ejemplo temprano de la falta de protección estatal para las familias buscadoras.

Teresa González Murillo (Jalisco)

Integrante del colectivo Luz de Esperanza, Teresa se unió a la causa tras la desaparición de su hermano en 2024.

Su asesinato en 2025, tras resistirse a un intento de secuestro, generó una ola de protestas que exigían mecanismos de seguridad reales para quienes realizan el trabajo que le corresponde al Estado.

El peligro de desenterrar la verdad en México

Buscar en México es una actividad de alto riesgo. Los hallazgos de centros de exterminio, donde se encontraron zanjas con cenizas y huesos humanos, ponen a las buscadoras en la mira de la delincuencia organizada.

La violencia contra los colectivos se manifiesta en diversas formas que dificultan su labor diaria:



Asesinatos directos: Madres buscadoras han sido ejecutadas en la última década debido a sus hallazgos, por identificar a responsables o frenar la búsqueda incesante.

Madres buscadoras han sido ejecutadas en la última década debido a sus hallazgos, por identificar a responsables o frenar la búsqueda incesante. Amenazas y hostigamiento: Muchas activistas reciben llamadas y mensajes intimidantes tras localizar puntos positivos de fosas.

Muchas activistas reciben llamadas y mensajes intimidantes tras localizar puntos positivos de fosas. Desaparición de evidencias: Las madres denuncian que las autoridades suelen remover prendas y objetos de los predios, dificultando la identificación de sus seres queridos.

Las madres denuncian que las autoridades suelen remover prendas y objetos de los predios, dificultando la identificación de sus seres queridos. Archivo de carpetas: Tras años sin avances, las fiscalías tienden a archivar los casos, forzando a las madres a mantener la presión mediática.

Reportaje en el Rancho Izaguirre: A un año del exterminio en Jalisco, “aún huele a muerte”

El 8M: Un grito de "Si el Estado no busca, nosotras lo haremos"

Este 8 de marzo, las consignas de las madres buscadoras resuenan con una fuerza particular. Su presencia en la marcha nacional recuerda que la crisis humanitaria de las desapariciones no es solo un tema de seguridad, sino una tragedia que ha transformado la vida de miles de mujeres que hoy se consideran "madres de todos los desaparecidos".

La lucha de colectivos como Rastreadoras del Fuerte o Guerreros Buscadores ha logrado que el tema forense y la identificación de restos humanos se mantengan en la agenda pública. En un país que a menudo apuesta por el olvido, estas mujeres se presentan como la memoria viva, marchando bajo la convicción de que el amor por sus hijos es más fuerte que el miedo a la violencia.