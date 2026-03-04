Marcha 8M 2026: Horario, ruta y contingentes en CDMX

El próximo domingo 8 de marzo de 2026, miles de mujeres volverán a salir a las calles de la Ciudad de México para participar en la Marcha del 8M. La cita será en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, uno de los puntos simbólicos más importantes del movimiento feminista en el país.

La concentración está programada a partir de las 11:30 de la mañana y, de acuerdo con la Coordinación 8M 2019, el arranque oficial de la marcha será a las 12:00 horas.

¿A qué hora y dónde inicia la Marcha 8M 2026 en CDMX?

El punto de reunión será la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 96, colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Ahí se espera la llegada de nueve contingentes principales que encabezarán la movilización. La recomendación para quienes planean asistir es llegar con anticipación, ubicar el contingente con el que se identifican y mantenerse atentas a las indicaciones de las organizadoras.

La marcha comenzará al mediodía y avanzará por Paseo de la Reforma con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos para las protestas y concentraciones masivas.

¿Cuáles son los contingentes de la Marcha 8M 2026?

La movilización estará dividida en nueve contingentes, lo que permite a las asistentes sumarse según su causa o afinidad. Estos son:



Familiares de víctimas de feminicidio

Descubierta con manta: compañeras por organización.

Mujeres con infancias, mujeres y colectivas feministas.

Personas con discapacidad.

Comunidad universitaria.

Organizaciones urbano-populares.

Organizaciones sindicales.

Organizaciones de la sociedad civil.

Organizaciones políticas.

Cada grupo suele llevar sus propias consignas, mantas y demandas, pero todas convergen en una misma exigencia: justicia, igualdad y el fin de la violencia contra las mujeres.

Ruta de la Marcha 8M 2026: calles por donde pasará

El recorrido está previsto de la siguiente manera:



Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calle 5 de Mayo

Finalmente, las contingentes llegarán a la plancha del Zócalo capitalino, donde se prevé la lectura de pronunciamientos y actividades simbólicas.

Se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones viales, ya que se esperan cierres y afectaciones al tránsito durante varias horas en el primer cuadro de la ciudad.

¿Qué significa el 8M y por qué se marcha?

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que no es de celebración, sino de lucha y memoria. El 8M representa la exigencia de derechos laborales, igualdad salarial, alto a la violencia de género y justicia para las víctimas de feminicidio y desaparición.

En México, la marcha se ha convertido en una de las movilizaciones más grandes del año, donde miles de mujeres toman las calles para visibilizar problemáticas que siguen pendientes.

La Marcha 8M 2026 en la CDMX promete ser, una vez más, una jornada histórica.

