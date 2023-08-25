Marcha de embajada de India es una vergüenza para el país: PRI

Diputadas del PRI exigen al gobierno capitalino y a las autoridades de seguridad y justicia esclarecer y detener a los responsables de robar y asesinar a un ciudadano originario de la India, el pasado 19 de agosto en el Viaducto de la Ciudad de México.

Califican como muy vergonzoso que una embajada tenga que organizar una marcha

En conferencia de prensa, Cynthia López Castro y Ivonne Día, diputadas del PRI, calificaron como una vergüenza que la embajada de India en México, tenga que hacer una marcha el próximo sábado para exigir seguridad tras el asesinato.

“Tenemos alerta de seguridad marcada por Estados Unidos, ahora el gobierno de la India en México hará una manifestación el sábado exigiendo seguridad, ¿qué es lo que vemos? que este gobierno no está respondiendo, entonces, ya estamos pasando a ser una vergüenza internacional porque las propias autoridades mexicanas no están respondiendo y ahora tiene que venir gobiernos de otros pises a señalarnos lo que hay de inseguridad y a pedir que se esclarezcan estos casos, porque aquí oídos sordos”, acusó la legisladora priista Cynthia López.

El fin de semana pasado, en pleno Viaducto de la Ciudad de México, dos sujetos armados asesinaron al ciudadano de la India abordo de su automóvil, tras despojarlo de la cantidad de 10 mil dólares. Los agresores escaparon con el dinero en sus motocicletas.

El auto baleado avanzó sin contol para chocar con el muro de contención. La Embajada de la India en México exigió a las autoridades capitalinas capturar a los responsables.