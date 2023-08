PAN en un problemón con la elección de abanderado del Frente: Damián Zepeda

En conferencia de prensa, el senador del PAN, Damián Zepeda advirtió sobre el riesgo de que el PRI le arrebate a Acción Nacional al abanderado del Frente Amplio Por México.

Zepeda Vidales reiteró el error de la dirigencia nacional blanquiazul de haber aceptado las reglas de esta coalición en las que el PRI podría avasallar con su maquinaria electoral e imponer a Beatriz Paredes paredes sobre Xóchtil Gálvez.

“Están envueltos en un problemón en donde es probable o es posible que termine encabezando ese movimiento una candidatura que no tenga el respaldo mayoritario ciudadano. Porque las reglas están hechas así. Eso era previsible. Yo ahorita todo lo que veo diciendo es que no puede pasar eso. Pues es que tú aceptaste eso. ‘Es que sí pero no puede encabezar tal partido’. Pues es que no puedes invitar a una alianza de partidos y luego prohibir que un partido compita por ganar. Lo que está mal es que se haya hecho esa fregada alianza y ahorita te estás dando golpes de pecho por la preocupación de que encabece un partido que no quieres pero resulta que es uno de los invitados a la fiesta y tiene derecho a competir por ello”, subrayó.

El ex dirigente del PAN dijo que sería un suicidio político para Marko Cortés si sale mal el proceso y se pronunció por una alianza con el movimiento naranja.

“Yo siempre he creído que una alianza del PAN con Movimiento Ciudadano habría sido más atractiva pero respeto, tomaron sus decisiones. Y yo lo que creo es que ojalá lo resuelvan bien porque lo que creo es que está complicado”.

PAN podría perder candidatura, asegura Zepeda

Así, el senador explicó que si esta candidatura se define en una elección primaria, el PAN podría perder ya que “no es una elección primaria ciudadana sino que es una elección primaria de quienes se registraron en un padrón”.

"¿Entonces quién tiene más probabilidad de ganar? El que haya registrado más en el padrón. Yo no estoy en el frente, no conozco los registros pero mi cabeza y mi experiencia política me dice que creo que está complicado el asunto porque el padrón del PRI tiene 2 millones de militantes y el padrón del PAN tiene 250 mil militantes. El pri es un partido que tiene estructuras territoriales y que se vanagloria de usarlas. Y el PAN es un partido que no cree en la movilización territorial y que nos vanagloriamos y nos enorgullecemos de que no hacemos movilización (…) ¿En qué cabeza cabe al irte una guerra de movilización?”, Abundó.

Finalmente el senador también se puede dar rechazó participar en alguna posición de la selección del Frente Amplio por México.

“Yo he sido muy claro históricamente desde el principio. Ni posición no ha cambiado desde el día uno, para mí ha sido un error la alianza del PAN con PRI y lo sigo pensando el día de hoy. Por eso decidí no participar en el procedimiento para coordinar el Frente ", concluyó.