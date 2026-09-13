Marchan por la paz en Culiacán: Así es como ciudadanos exigen alto a la violencia en Sinaloa

La exigencia de tranquilidad volvió a movilizar a los ciudadanos en Culiacán, Sinaloa, durante este domingo 13 de septiembre.

Cientos de personas tomaron las calles en Culiacán para pedir el fin de las agresiones diaras registradas en el estado.

Inicia marcha en Culiacán tras misa por la paz

El punto de reunión para los manifestantes se concentró a lo largo de la avenida Álvaro Obregón. Antes de arrancar la marcha, los que asisgieron participaron en una misa donde pidieron por la tranquilidad del estado y el descanso de las víctimas tras meses días marcados por hechos violentos en la capital.

¡CULIACÁN SALE A LAS CALLES PARA EXIGIR PAZ! 🕊️



Familias de desaparecidos, comerciantes, jóvenes y ciudadanos se reúnen en la avenida Álvaro Obregón para marchar y exigir justicia, seguridad y que Sinaloa vuelva a vivir en paz 📢



La movilización ocurre tras 734 días de… pic.twitter.com/ZeVa5SuHUd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 13, 2026

¿Quiénes marcharon en Sinaloa?

La convocatoria fue organizada por coletivos buscadores y comerciantes, que reunieron a diversos grupos de personas del estado cansadas de la violencia que se vivie a diario.



Colectivos: Familias de personas desaparecidas que buscan justicia.

Familias de personas desaparecidas que buscan justicia. Sectores económicos: Comerciantes locales afectados por los cierres e inseguridad.

Comerciantes locales afectados por los cierres e inseguridad. Comunidad en general: Niños, jóvenes y adultos mayores con carteles y mantas.

Exigen frenar 734 días de inseguridad

El reclamo de los manifestantes apunta hacia el impacto de la violencia generada por grupos criminales, como el de "Los Chapitos" y "La Mayiza", la cual suma 734 días acumulados en la entidad.

Durante la marcha, los manifestantes usaron pancartas con mensajes exigiendo seguridad para que el comercio y las familias puedan retomar sus actividades diarias.

Fin de semana de violencia en Sinaloa

La protesta ciudadana se da justo en un fin de semana donde se registraron distintos eventos de inseguridad en la capital sinaloense.

Esta situación que viven actualmente motivó a los habitantes a salir a las calles para visibilizar el cansancio de la población ante los constantes enfrentamientos y riesgos.

Piden que Sinaloa vuelva a ponerse de pie

Las personas reunidas en el centro de Culiacán dijeron que el objetivo de salir a marchar es enviar un mensaje para exigir la recuperación de la tranquilidad de todos los que habitan en dicha zona.

Las familias pidideron la intervención de las autoridades para garantizar la protección de la ciudadanía y restablecer el orden en todo el estado de Sinaloa.