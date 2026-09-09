“Hay un México que no pregunta cómo estuvo tu día, pregunta si llegaste vivo": Así es la vida en Culiacán tras la fractura del Cártel de Sinaloa | VIDEO

A dos años de la fractura interna del Cártel de Sinaloa tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en septiembre de 2024, la violencia en Culiacán y en el estado en general ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 3 mil 600 familias.

El conflicto armado entre “Los Chapitos” y “La Mayiza” ha transformado la dinámica social del estado, acumulando un saldo superior a los 2 mil 900 homicidios y mil 445 personas desaparecidas, afectando de manera directa a la población joven, que representa el 40% de las víctimas.

Testimonios de habitantes desplazados denuncian la pérdida de garantías básicas como la seguridad, el libre tránsito y la estabilidad emocional, obligando a cientos de ciudadanos a abandonar la entidad ante la constante presencia de bloqueos, vehículos incendiados y balaceras.