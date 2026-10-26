Marchas y protestas HOY en CDMX: Transportistas podrían complicar el tráfico en Vallejo este 26 de octubre
Una marcha y las protestas de diferentes colectivos mantendrán en alerta a la CDMX, porque se esperan afectaciones en varias calles de la capital.
El inicio de semana será complicado para los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), porque las protestas de los transportistas y otras movilizaciones dejarán calles cerradas hoy 26 de octubre de 2026.
Con datos de la Centro de Orientación Vial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), te mostramos todas las afectaciones viales este lunes.
Calles cerradas por manifestaciones, marchas y bloqueos HOY
Hay un bloqueo frente al Hospital de La Raza
Un grupo de manifestantes cerró la circulación en Circuito Interior, a la altura del Hospital La Raza con dirección al Casco de Santo Tomás.
Como alternativas viales, los conductores pueden utilizar Paseo de la Reforma, Manuel González, el Eje 1 Poniente y el Eje 3 Norte.
Atención con las movilizaciones en Calzada Vallejo
Hoy 26 de octubre, un contingente de transportistas se concentrará en la Central de Carga Vallejo, ubicada en Calzada Vallejo #1830, colonia Nueva Industrial Vallejo, de la alcaldía Gustavo A. Madero.
Transportistas afectarán al menos tres alcaldías de CDMX
Durante el día se espera que la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas se movilice en los accesos a la CDMX, lo que afectará a las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa.
Los puntos de afectación esperados son:
Caseta Autopista México - Querétaro
Caseta Autopista México - Pachuca
Caseta Autopista México - Cuernavaca
Caseta Autopista México - Puebla
Una marcha complicará la circulación en la zona centro
A las 4:00 de la tarde, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizarán una marcha que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez.