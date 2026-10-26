Marchas y protestas HOY en CDMX: Transportistas podrían complicar el tráfico en Vallejo este 26 de octubre

El inicio de semana será complicado para los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), porque las protestas de los transportistas y otras movilizaciones dejarán calles cerradas hoy 26 de octubre de 2026.

Con datos de la Centro de Orientación Vial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), te mostramos todas las afectaciones viales este lunes.