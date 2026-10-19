¡Toma previsiones! Estas son las marchas y bloqueos en las calles de CDMX hoy lunes 19 de octubre

Azteca Noticias te comparte la agenda de marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy, lunes 19 de octubre de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), para que tomes precauciones y consideres alternativas viales durante tus traslados.

Recuerda que la agenda de movilizaciones se basa en los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).