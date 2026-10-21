¿Miércoles de bloqueos? Así van las marchas en CDMX; revisa vías alternas hoy 21 de octubre

Este miércoles, Azteca Noticias te comparte la agenda de marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy 21 de octubre de 2026, en la Ciudad de México (CDMX). Consulta la información y toma precauciones para tus traslados, así como las alternativas viales para evitar contratiempos.

Recuerda que la agenda de marchas y movilizaciones se basa en los reportes del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).