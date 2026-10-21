¿Miércoles de bloqueos? Así van las marchas en CDMX; revisa vías alternas hoy 21 de octubre
¡Toma previsiones! El tránsito puede estar complicado este miércoles; te contamos dónde pasarán las marchas en las calles de CDMX y las alternativas.
Este miércoles, Azteca Noticias te comparte la agenda de marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy 21 de octubre de 2026, en la Ciudad de México (CDMX). Consulta la información y toma precauciones para tus traslados, así como las alternativas viales para evitar contratiempos.
Recuerda que la agenda de marchas y movilizaciones se basa en los reportes del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).
¿Miércoles de bloqueos? Así van las marchas en CDMX; revisa vías alternas hoy 21 de octubre
Estas son las marchas programadas para hoy
8:30 HORAS | Alianza Nacional de Jubilados
Saldrán del Senado de la República, en Paseo de la Reforma número 135, colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, al Zócalo Capitalino.
15:00 HORAS | Trabajadores y jubilados del IMSS
Partirán del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en Avenida Cuauhtémoc número 3330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, al Zócalo Capitalino.