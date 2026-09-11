Continúa desplazamiento de marcha en el Centro Histórico: Manifestantes entran a Juárez
Estas son las alternativas viales por marchas CDMX de este viernes 11 de septiembre 2026 en las principales calles de la metrópoli. Consulta todos los bloqueos.
Estas son las avenidas y calles cerradas este vienres 11 de septiembre 2026 por marchas CDMX. Consulta nuestras actualizaciones en cuanto a aletarnativas viales.
¿Cómo están las calles del Centro Histórico hoy por marchas CDMX este viernes?
Marcha avanza por Avenida Juárez rumbo al Zócalo; desvían flujo desde Reforma
El grupo de manifestantes que marchaba sobre Paseo de la Reforma con dirección al oriente cambió su trayectoria para incorporarse a Avenida Juárez en marcha hacia el Zócalo capitalino.
El avance de la contingencia provoca cortes a la circulación a lo largo de Juárez, por lo que las autoridades viales sugieren utilizar Artículo 123 y Eje 1 Norte para evitar la zona de afectación.
#PrecauciónVial | Manifestantes que avanzaba sobre Av. Paseo de la Reforma al Oriente, se incorporan hacia Av. Juárez, rumbo al Zócalo. #AlternativaVial Art. 123 y Eje 1 Norte. pic.twitter.com/7DQEj7tFKj— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 11, 2026
Bloqueo paulatino en Cuauhtémoc: Manifestantes frenan el paso en Reforma e Insurgentes
Un grupo de manifestantes realizó una detención temporal en la intersección de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc. El paro momentáneo genera asentamientos vehiculares y complica la movilidad en uno de los cruces estratégicos del centro de la capital; se sugiere utilizar Avenida Chapultepec y Circuito Interior como alternativas viales.
#PrecauciónVial | Manifestantes hacen alto momentáneo sobre Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/wgY6CghNIN— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 11, 2026
Inundación por lluvias anega viviendas en San Juan Ixtayopan, Tláhuac
Personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió al pueblo de San Juan Ixtayopan, en la alcaldía Tláhuac, para controlar anegaciones causadas por la acumulación de agua pluvial dentro de dos inmuebles.
Los servicios de emergencia laboran en el desazolve y extracción del agua, la cual alcanzó un tirante de hasta 30 centímetros en habitaciones de una vivienda y afectó una extensión de 7 metros en el patio de otra propiedad.
Acudimos al pueblo San Juan Ixtayopan, en @TlahuacRenace, para atender un encharcamiento de agua pluvial al interior de dos viviendas. En una, se encontraron dos habitaciones de 4m x 4m, con un tirante de 30 centímetros; y en el patio de la otra vivienda, un área de 7 metros… pic.twitter.com/Szmerbr0XH— Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 11, 2026