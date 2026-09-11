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Continúa desplazamiento de marcha en el Centro Histórico: Manifestantes entran a Juárez

Estas son las alternativas viales por marchas CDMX de este viernes 11 de septiembre 2026 en las principales calles de la metrópoli. Consulta todos los bloqueos.

Marchas CDMX
Calles y avenidas afectadas por marchas CDMX hoy.|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez

Estas son las avenidas y calles cerradas este vienres 11 de septiembre 2026 por marchas CDMX. Consulta nuestras actualizaciones en cuanto a aletarnativas viales.

¿Cómo están las calles del Centro Histórico hoy por marchas CDMX este viernes?

Marcha avanza por Avenida Juárez rumbo al Zócalo; desvían flujo desde Reforma

El grupo de manifestantes que marchaba sobre Paseo de la Reforma con dirección al oriente cambió su trayectoria para incorporarse a Avenida Juárez en marcha hacia el Zócalo capitalino.

El avance de la contingencia provoca cortes a la circulación a lo largo de Juárez, por lo que las autoridades viales sugieren utilizar Artículo 123 y Eje 1 Norte para evitar la zona de afectación.

Bloqueo paulatino en Cuauhtémoc: Manifestantes frenan el paso en Reforma e Insurgentes

Un grupo de manifestantes realizó una detención temporal en la intersección de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc. El paro momentáneo genera asentamientos vehiculares y complica la movilidad en uno de los cruces estratégicos del centro de la capital; se sugiere utilizar Avenida Chapultepec y Circuito Interior como alternativas viales.

Inundación por lluvias anega viviendas en San Juan Ixtayopan, Tláhuac

Personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudió al pueblo de San Juan Ixtayopan, en la alcaldía Tláhuac, para controlar anegaciones causadas por la acumulación de agua pluvial dentro de dos inmuebles.

Los servicios de emergencia laboran en el desazolve y extracción del agua, la cual alcanzó un tirante de hasta 30 centímetros en habitaciones de una vivienda y afectó una extensión de 7 metros en el patio de otra propiedad.

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