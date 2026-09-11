Continúa desplazamiento de marcha en el Centro Histórico: Manifestantes entran a Juárez

El grupo de manifestantes que marchaba sobre Paseo de la Reforma con dirección al oriente cambió su trayectoria para incorporarse a Avenida Juárez en marcha hacia el Zócalo capitalino.

El avance de la contingencia provoca cortes a la circulación a lo largo de Juárez, por lo que las autoridades viales sugieren utilizar Artículo 123 y Eje 1 Norte para evitar la zona de afectación.