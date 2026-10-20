¿Dónde hay marchas? Estos son los bloqueos y vías alternas en la CDMX hoy 20 de octubre

Como todos los días, Azteca Noticias te presenta la agenda de marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy, martes 20 de octubre de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), para que tomes precauciones y consideres alternativas viales durante tus traslados.

La información sobre las movilizaciones se basa en los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).