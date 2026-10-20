¿Dónde hay marchas? Estos son los bloqueos y vías alternas en la CDMX hoy 20 de octubre
¿Cuáles son las marchas para hoy en la CDMX? Consulta con nosotros las calles cerradas y las alternativas para circular este martes 20 de octubre.
Como todos los días, Azteca Noticias te presenta la agenda de marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy, martes 20 de octubre de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), para que tomes precauciones y consideres alternativas viales durante tus traslados.
La información sobre las movilizaciones se basa en los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).
¿Dónde hay marchas? Estos son los bloqueos y vías alternas en la CDMX hoy 20 de octubre
Bloqueo en Av. Congreso de la Unión
Manifestantes bloquean el cuerpo derecho del Congreso de la Unión a la altura de Avenida Talismán, en la colonia Tres Estrellas, alcaldía Gustavo A. Madero. La alternativa para circular es por Eduardo Molina y Ferrocarril Hidalgo.
#PrecauciónVial | Bloqueo en el cuerpo derecho de Congreso de la Unión a la altura de Av. Talismán, col. Tres Estrellas, alcaldía Gustavo A. Madero. #AlternativaVial Av. Ing. Eduardo Molina y F. C. Hidalgo. pic.twitter.com/Jdg0WarF83— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 20, 2026
Estas son las marchas agendadas para hoy
7:00 HORAS | Zócalo
Se espera concentración de manifestantes en inmediaciones de Plaza de la Constitución.
8:00 HORAS | Colonia Centro
Manifestantes se concentrarán en Av. José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
10:00 HORAS | Cuajimalpa
Manifestantes acudirán a Sta. Rita y Camino a Chamixto, col. Loma del Padre, alcaldía Cuajimalpa.