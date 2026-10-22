¡Toma previsiones! Así van las marchas en CDMX hoy jueves 22 de octubre
¿Cuáles son las marchas programadas para este jueves? Revisa las manifestaciones, bloqueos y vías alternas en calles de la CDMX este 22 de octubre de 2026.
Azteca Noticias te comparte la agenda de marchas, manifestaciones y vialidades afectadas para hoy, jueves 22 de octubre de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), para que tomes precauciones y consideres alternativas viales durante tus traslados.
Recuerda que la agenda de movilizaciones se basa en los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).
¡Toma previsiones! Así van las marchas en CDMX hoy jueves 22 de octubre
Ermita Iztapalapa cerrada
La circulación está cerrada por manifestantes en Ermita Iztapalapa al oriente, a la altura de Camino Cerro de la Estrella. Evita la zona y circula por Eje 6 Sur, trabajadoras sociales.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Ermita Iztapalapa al Oriente a la altura de Camino Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa, por manifestantes. #AlternativaVial Eje 6 Sur Trabajadoras Sociales. pic.twitter.com/ici8C9gljh— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 22, 2026
Protestas de trabajadores del IMSS
Trabajadores del IMSS se preparan para realizar nuevas marchas en CDMX hoy 22 de octubre de 2026. Desde las 15:00 horas se concentrarán en tres hospitales del Instituto.
¡Alerta para automovilistas y usuarios del sector salud en la capital!— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 22, 2026
Trabajadores de la salud mantienen tomado el edificio del @Tu_IMSS en Paseo de la Reforma y alistan nuevas movilizaciones tras rechazar la propuesta del sindicato.
Se prevén bloqueos intermitentes a partir… pic.twitter.com/OsrIaFkOYI
Cierre en Donceles
Hay un corte a la circulación en Dondeles, desde Eje Central y en Allende, desde Eje 1 Norte. Evita la zona y circula por Reforma, Eje 1 Oriente y Fray Servando Teresa de Mier.
#PrecauciónVial | Corte a la circulación en Donceles a partir de Eje Central, así en Allende desde Eje 1 Norte, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Paseo de la Reforma, Eje 1 Oriente y Fray Servando Teresa de Mier. pic.twitter.com/b3cOAJLQx5— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 22, 2026
Estas son las marchas agendadas para hoy
10:00 HORAS | Movimiento Plural de Maquineros
Se concentrarán en la Torre del Caballito en Avenida Paseo de la Reforma número 10 y marcharán al Servicio de Administración Tributaria en Avenida Hidalgo número 77, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.
Durante el día | Trabajadores y jubilados del IMSS
Se concentrarán a las afueras del Centro Médico Nacional Siglo XXI (Avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores), Centro Médico Nacional La Raza (Paseo de las Jacarandas y Calzada Vallejo, colonia La Raza), Hospital General de Zona número 2-A (Viaducto Río Piedad 144, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco).