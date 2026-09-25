Alerta vial en Cuauhtémoc: Proyectan movilización social a mediodía cerca del Poder Judicial
EN VIVO: todo sobre las manifestaciones de hoy que podrían afectar tus actividades cotidianas; marchas CDMX y bloqueos este viernes 25 de septiembre 2026.
Viernes de manifestaciones en la capital; sigue nuestras actualizaciones sobre marchas CDMX, bloqueos y calles cerradas que afectarán tu ruta este 25 de septiembre 2026.
Alerta vial en Cuauhtémoc: Proyectan movilización social a mediodía cerca del Poder Judicial
Bloquean el cruce de Morelos y Guanajuato por manifestación en Milpa Alta
La circulación sobre las calles Morelos y Guanajuato se encuentra interrumplida de forma total debido al establecimiento de un bloqueo en la colonia La Concepción, dentro de la alcaldía Milpa Alta.
La interrupción del paso de automóviles genera complicaciones viales en el sector sur de la demarcación, por lo que las autoridades recomiendan utilizar la calle Veracruz Norte como ruta alternativa para esquivar el asentamiento.
🚫 Se registra bloqueo sobre Morelos y Guanajuato, colonia La Concepción, @GobMilpaAlta.— C5 CDMX (@C5_CDMX) September 25, 2026
Alternativa vial: 🔀 Veracruz Norte.#OjosDeLaCiudad#MovilidadCDMX#C5CorazónDeLaCDMX
Concentración de manifestantes sobre Avenida Niños Héroes en la colonia Doctores
La Avenida Niños Héroes, a la altura del número 102 en la colonia Doctores, tiene prevista la llegada de una concentración de manifestantes programada a las 11:00 horas. El arribo del grupo podría generar reducciones de carril y afectaciones al tránsito vehicular dentro de este sector de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se anticipan posibles cortes intermitentes en la zona del Poder Judicial de la Ciudad de México.
06:33 #PrecauciónVial | Se prevé concentración de manifestantes a las 11:00 horas en Av. Niños Héroes No. 102, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 25, 2026