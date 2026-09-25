Alerta vial en Cuauhtémoc: Proyectan movilización social a mediodía cerca del Poder Judicial

La circulación sobre las calles Morelos y Guanajuato se encuentra interrumplida de forma total debido al establecimiento de un bloqueo en la colonia La Concepción, dentro de la alcaldía Milpa Alta.

La interrupción del paso de automóviles genera complicaciones viales en el sector sur de la demarcación, por lo que las autoridades recomiendan utilizar la calle Veracruz Norte como ruta alternativa para esquivar el asentamiento.