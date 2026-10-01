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Calles cerradas en CDMX: Vialidades afectadas por marchas y bloqueos de este jueves; rutas alternas

Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este jueves; conoce las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 1 de octubre 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas este martes rutas alternas
Mapa de calles cerradas por marchas en CDMX este jueves|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Oscar Morales

No te quedes atorado en el tráfico de la CDMX. Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México, provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas.

Azteca Noticias te compartimos las vialidades afectadas para este 1 de octubre del 2026.

¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este jueves

Se cumplen 12 horas de bloqueo vecinal en San Gregorio Atlapulco

Habitantes de Xochimilco protestan en San Gregorio Atlapulco por un colector que continúa afectando la zona y no ha sido reparado. Aseguran que no se van a quitar hasta que se les dé una solución.

Tras las amenazas de tocar las campanas, el Gobierno de México anunció que se enviará a una comitiva alrededor de las 9:00 horas.

Se recomienda a las y los automovilistas manejar con precaución en caso de pasar por la zona afectada.

¿Qué marchas habrá en calles de CDMX este jueves?

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México compartió la agenda de marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este jueves.

🟡 10:00 horas - Manifestantes en Av. Cuauhtémoc, colonia Doctores rumbo a Zamora, colonia Condesa.
🟡 10:00 horas - Concentración en Av. Paseo de la Reforma y Calz. Miguel Villalongín, Col. Juárez.
🟡 11:00 horas - Concentración en Digna Ochoa y Plácido 56, Col. Doctores.
🟡 12:00 horas - Manifestantes en Av. Insurgentes y Calzada Migiel Villalongín, Col. Cuauhtémoc.
🟡 12:45 horas - Concentración Manuel González y Zoltan Kodaly, Col. Tlatelolco.
🟡 13:00 horas - Concentración en Dr. Lindavista 114, Col. Doctores.
🟡 16:00 horas - Manifestantes en Av. José María Pino Suárez 2, Col. Centro Histórico.
🟡 19:00 horas - Concentración en Río Pánuco 10, Col. Cuauhtémoc.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 horas; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este jueves.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves?

El Hoy No Circula para este jueves 1 de octubre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado VERDE
  • Terminación de placas 1 y 2
  • Holograma 1 y 2

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