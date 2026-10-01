Calles cerradas en CDMX: Vialidades afectadas por marchas y bloqueos de este jueves; rutas alternas
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este jueves; conoce las alternativas viales.
No te quedes atorado en el tráfico de la CDMX. Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México, provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas.
Azteca Noticias te compartimos las vialidades afectadas para este 1 de octubre del 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este jueves
Se cumplen 12 horas de bloqueo vecinal en San Gregorio Atlapulco
Habitantes de Xochimilco protestan en San Gregorio Atlapulco por un colector que continúa afectando la zona y no ha sido reparado. Aseguran que no se van a quitar hasta que se les dé una solución.
Tras las amenazas de tocar las campanas, el Gobierno de México anunció que se enviará a una comitiva alrededor de las 9:00 horas.
Se recomienda a las y los automovilistas manejar con precaución en caso de pasar por la zona afectada.
#DenunciAN | VECINOS DE SAN GREGORIO ATLAPULCO NO SE RETIRAN— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026
Habitantes de @XochimilcoAl protestan por un colector que, denuncian, sigue afectando la zona y no ha sido reparado.
Tras amenazar con tocar las campanas, el @GobiernoMX anunció el envío de una comitiva a las 9:00 de… pic.twitter.com/e1lkKJB8mv
¿Qué marchas habrá en calles de CDMX este jueves?
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México compartió la agenda de marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este jueves.
🟡 10:00 horas - Manifestantes en Av. Cuauhtémoc, colonia Doctores rumbo a Zamora, colonia Condesa.
🟡 10:00 horas - Concentración en Av. Paseo de la Reforma y Calz. Miguel Villalongín, Col. Juárez.
🟡 11:00 horas - Concentración en Digna Ochoa y Plácido 56, Col. Doctores.
🟡 12:00 horas - Manifestantes en Av. Insurgentes y Calzada Migiel Villalongín, Col. Cuauhtémoc.
🟡 12:45 horas - Concentración Manuel González y Zoltan Kodaly, Col. Tlatelolco.
🟡 13:00 horas - Concentración en Dr. Lindavista 114, Col. Doctores.
🟡 16:00 horas - Manifestantes en Av. José María Pino Suárez 2, Col. Centro Histórico.
🟡 19:00 horas - Concentración en Río Pánuco 10, Col. Cuauhtémoc.
⚠️🗓️ #ENTÉRATE | Para hoy, 1 de octubre 2026, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México. #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/f4FxHGLKHe— C5 CDMX (@C5_CDMX) October 1, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 horas; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este jueves.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/onxrJaHmRb— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 1, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves?
El Hoy No Circula para este jueves 1 de octubre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado VERDE
- Terminación de placas 1 y 2
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 1, 2026
El #HoyNoCircula de este jueves 1 de octubre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/UIuNaUcpSU