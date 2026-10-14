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¿Continuarán las protestas de trabajadores del IMSS? Calles afectadas por marchas y bloqueos este miércoles

Estas son las marchas, bloqueos y otras movilizaciones que afectarán las calles principales de la CDMX a lo largo de este miércoles; toma precauciones.

Marchas en CDMX HOY 14 de octubre 2026: Calles afectadas y rutas alternas por bloqueos
¿Qué pasa en las calles de CDMX este miércoles?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

Toma precauciones. Las manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las vialidades afectadas para este 14 de octubre del 2026.

¿Seguirá la marcha de trabajadores del IMSS en CDMX?

La megamarcha de los trabajadores del IMSS terminó la noche del pasado martes, por lo que no se esperan nuevas protestas por parte de este sector para este 14 de octubre 2026.

Luego de que el personal de salud se sumará a las protestas del IMSS se liberaron el bono de uniformes para todas y todos los trabajadores del IMSS-Bienestar.

¿Qué pasa en calles de CDMX HOY? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este miércoles

Cierre de circulación en Reforma; alternativas viales

Un grupo de manifestantes cierra la circulación en ambos sentidos de Reforma a la altura de Rosales; estas son las alternativas viales: Insurgentes y Chapultepec.

Circulación afectada en Eje Central Lázaro Cárdenas; alternativas viales

Se reportan afectaciones en Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Donceles. Estas son las alternativas viales: Paseo de la Reforma.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 horas; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este miércoles.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este miércoles?

El Hoy No Circula para este miércoles 14 de octubre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROJO
  • Terminación de placas 3 Y 4
  • Holograma 1 y 2

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