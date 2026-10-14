¿Continuarán las protestas de trabajadores del IMSS? Calles afectadas por marchas y bloqueos este miércoles

Toma precauciones. Las manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las vialidades afectadas para este 14 de octubre del 2026.

¿Seguirá la marcha de trabajadores del IMSS en CDMX?

La megamarcha de los trabajadores del IMSS terminó la noche del pasado martes, por lo que no se esperan nuevas protestas por parte de este sector para este 14 de octubre 2026.

Luego de que el personal de salud se sumará a las protestas del IMSS se liberaron el bono de uniformes para todas y todos los trabajadores del IMSS-Bienestar.