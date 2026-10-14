¿Continuarán las protestas de trabajadores del IMSS? Calles afectadas por marchas y bloqueos este miércoles
Estas son las marchas, bloqueos y otras movilizaciones que afectarán las calles principales de la CDMX a lo largo de este miércoles; toma precauciones.
Toma precauciones. Las manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las vialidades afectadas para este 14 de octubre del 2026.
¿Seguirá la marcha de trabajadores del IMSS en CDMX?
La megamarcha de los trabajadores del IMSS terminó la noche del pasado martes, por lo que no se esperan nuevas protestas por parte de este sector para este 14 de octubre 2026.
Luego de que el personal de salud se sumará a las protestas del IMSS se liberaron el bono de uniformes para todas y todos los trabajadores del IMSS-Bienestar.
¿Qué pasa en calles de CDMX HOY? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este miércoles
Cierre de circulación en Reforma; alternativas viales
Un grupo de manifestantes cierra la circulación en ambos sentidos de Reforma a la altura de Rosales; estas son las alternativas viales: Insurgentes y Chapultepec.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos sentidos de Reforma a la altura de Rosales, por manifestantes. #AlternativaVial Insurgentes y Chapultepec. https://t.co/OK69myq6NR— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 14, 2026
Circulación afectada en Eje Central Lázaro Cárdenas; alternativas viales
Se reportan afectaciones en Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Donceles. Estas son las alternativas viales: Paseo de la Reforma.
#PrecauciónVial | Considera afectada la circulación en Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de Donceles. #AlternativaVial Paseo de la Reforma. https://t.co/85QhQbUPk0— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 14, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 horas; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este miércoles.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. https://t.co/xaVCu0XoBA— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 14, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este miércoles?
El Hoy No Circula para este miércoles 14 de octubre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROJO
- Terminación de placas 3 Y 4
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este miércoles 14 de octubre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. https://t.co/2nT4mBU6q0— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 14, 2026