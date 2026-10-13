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¡Colapso en calles de CDMX! Vialidades afectadas por las marchas y bloqueos este martes; a qué hora inicia la megamarcha del IMSS

A pesar de que no existe una ruta oficial se espera que la megamarcha de trabajadores del IMSS se dirija a Palacio Nacional; se recomienda tomar precauciones este martes.

Marchas en CDMX HOY 13 de octubre 2025: Megamarcha IMSS, rutas y alternativas viales
¿Qué pasa en calles de CDMX HOY? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Iván Ramírez

No te quedes atrapado en el tráfico. Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 13 de octubre del 2026.

¿A qué hora empieza la megamarcha de trabajadores del IMSS en CDMX?

La megamarcha de trabajadores del IMSS dará inicio alrededor de las 15:00 horas de este martes frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI; la circulación podría verse afectada desde algunas horas antes debido a la llegada y concentración de manifestantes.

Otra de las manifestaciones de los trabajadores del IMSS comenzará alrededor de las 9:00 horas, partiendo desde el exterior de la Clínica 35, ubicada en calle 7 al Oriente de la CDMX y avanzarán hasta las oficinas centrales en la Condesa.

Aunque todavía no existe una ruta oficial, se espera que las y los trabajadores de la salud se dirijan a Palacio Nacional.

¿Qué pasa en calles de la CDMX? Vialidades afectadas por las marchas y bloqueos este martes

Calles de CDMX que serán afectadas por la megamarcha del IMSS

Estos son los puntos señalados para la megarcha de trabajadores del IMSS:

  • Sede nacional del IMSS: avenida Paseo de la Reforma.
  • Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social: calle Zamora 107, colonia Condesa.
  • Clínica 33 del IMSS: avenida Aquiles Serdán, en dirección norte, esquina con Renacimiento, colonia El Rosario. Se prevé el bloqueo de carriles centrales.
  • Planta de Lavado Norte del IMSS: avenida Fortuna y avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Magdalena de las Salinas. Desde ahí se prevé una marcha hacia el Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez.
  • Centro Médico Nacional Siglo XXI: avenida Cuauhtémoc, esquina con Baja California, colonia Doctores; se prevé un bloqueo.
  • Unidad de Medicina Familiar/UMAA No. 161: avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rey Cuauhtémoc, colonia San Ángel; también se contempla un bloqueo.

¿Qué otras marchas habrá en calles de CDMX este martes?

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México compartió las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este martes; estas serán las calles afectadas.

Alcaldía Iztacalco:
📍 9:00 horas - Concentración en Calle 7, colonia Agrícola Pantitlán.

Alcaldía Cuauhtémoc:
📍 10:00 horas - Manifestantes en José María Pino Suárez 2. colonia Centro Histórico.
📍 10:00 horas - Concentraciones Zaragoza 15, colonia Guerrero.
📍 11:00 horas - Manifestantes James Sullivan 119, colonia San Rafael.
📍 12:00 horas - Concentración en Av. Insurgentes y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc.
📍 13:00 horas - Marcha en Correo Mayor 8, colonia Centro Histórico.
📍 15:00 horas - Marcha de trabajadores del IMSS en Av. Cuauhtémoc, en la colonia Doctores rumbo a Pasero de la Reforma; ruta oficial por definir.

Cierre en calles de la Cuauhtémoc por manifestantes; zonas afectadas

Un grupo de manifestantes realiza el cierre de la circulación en las calles Abraham González y Atenas, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Estas son las alternativas viales: Lisboa y General Prim.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 horas; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este martes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?

El Hoy No Circula para este martes 13 de octubre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROSA
  • Terminación de placas 7  y 8
  • Holograma 1 y 2

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