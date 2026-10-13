¡Colapso en calles de CDMX! Vialidades afectadas por las marchas y bloqueos este martes; a qué hora inicia la megamarcha del IMSS

No te quedes atrapado en el tráfico. Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 13 de octubre del 2026.

¿A qué hora empieza la megamarcha de trabajadores del IMSS en CDMX?

La megamarcha de trabajadores del IMSS dará inicio alrededor de las 15:00 horas de este martes frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI ; la circulación podría verse afectada desde algunas horas antes debido a la llegada y concentración de manifestantes.

Otra de las manifestaciones de los trabajadores del IMSS comenzará alrededor de las 9:00 horas , partiendo desde el exterior de la Clínica 35, ubicada en calle 7 al Oriente de la CDMX y avanzarán hasta las oficinas centrales en la Condesa.

Aunque todavía no existe una ruta oficial, se espera que las y los trabajadores de la salud se dirijan a Palacio Nacional.