¡Colapso en calles de CDMX! Vialidades afectadas por las marchas y bloqueos este martes; a qué hora inicia la megamarcha del IMSS
A pesar de que no existe una ruta oficial se espera que la megamarcha de trabajadores del IMSS se dirija a Palacio Nacional; se recomienda tomar precauciones este martes.
No te quedes atrapado en el tráfico. Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 13 de octubre del 2026.
¿A qué hora empieza la megamarcha de trabajadores del IMSS en CDMX?
La megamarcha de trabajadores del IMSS dará inicio alrededor de las 15:00 horas de este martes frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI; la circulación podría verse afectada desde algunas horas antes debido a la llegada y concentración de manifestantes.
Otra de las manifestaciones de los trabajadores del IMSS comenzará alrededor de las 9:00 horas, partiendo desde el exterior de la Clínica 35, ubicada en calle 7 al Oriente de la CDMX y avanzarán hasta las oficinas centrales en la Condesa.
Aunque todavía no existe una ruta oficial, se espera que las y los trabajadores de la salud se dirijan a Palacio Nacional.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Vialidades afectadas por las marchas y bloqueos este martes
Calles de CDMX que serán afectadas por la megamarcha del IMSS
Estos son los puntos señalados para la megarcha de trabajadores del IMSS:
- Sede nacional del IMSS: avenida Paseo de la Reforma.
- Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social: calle Zamora 107, colonia Condesa.
- Clínica 33 del IMSS: avenida Aquiles Serdán, en dirección norte, esquina con Renacimiento, colonia El Rosario. Se prevé el bloqueo de carriles centrales.
- Planta de Lavado Norte del IMSS: avenida Fortuna y avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Magdalena de las Salinas. Desde ahí se prevé una marcha hacia el Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez.
- Centro Médico Nacional Siglo XXI: avenida Cuauhtémoc, esquina con Baja California, colonia Doctores; se prevé un bloqueo.
- Unidad de Medicina Familiar/UMAA No. 161: avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rey Cuauhtémoc, colonia San Ángel; también se contempla un bloqueo.
¡Toma precauciones! La megamarcha del @Tu_IMSS complicará la movilidad en CDMX. Se prevén cortes viales y fuertes afectaciones en Reforma, Condesa, Centro Médico Siglo XXI e Insurgentes Sur. Sal con tiempo, evita las zonas afectadas y busca alternativas. Toda la info 👉 https://t.co/yTqXs1frtb— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2026
¿Qué otras marchas habrá en calles de CDMX este martes?
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México compartió las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este martes; estas serán las calles afectadas.
Alcaldía Iztacalco:
📍 9:00 horas - Concentración en Calle 7, colonia Agrícola Pantitlán.
Alcaldía Cuauhtémoc:
📍 10:00 horas - Manifestantes en José María Pino Suárez 2. colonia Centro Histórico.
📍 10:00 horas - Concentraciones Zaragoza 15, colonia Guerrero.
📍 11:00 horas - Manifestantes James Sullivan 119, colonia San Rafael.
📍 12:00 horas - Concentración en Av. Insurgentes y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc.
📍 13:00 horas - Marcha en Correo Mayor 8, colonia Centro Histórico.
📍 15:00 horas - Marcha de trabajadores del IMSS en Av. Cuauhtémoc, en la colonia Doctores rumbo a Pasero de la Reforma; ruta oficial por definir.
⚠️🗓️ #ENTÉRATE | Para hoy, 13 de octubre 2026, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México. #MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad https://t.co/0jAo0ld2Ly— C5 CDMX (@C5_CDMX) October 13, 2026
Cierre en calles de la Cuauhtémoc por manifestantes; zonas afectadas
Un grupo de manifestantes realiza el cierre de la circulación en las calles Abraham González y Atenas, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Estas son las alternativas viales: Lisboa y General Prim.
#PrecauciónVial | Por manifestantes, cerrada la circulación en Abraham González y Atenas, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Lisboa y Gral. Prim. https://t.co/iUJVgAqlFd— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 13, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 horas; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este martes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. https://t.co/LaB9kRRhds— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 13, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?
El Hoy No Circula para este martes 13 de octubre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROSA
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este martes 13 de octubre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 https://t.co/F3r75ldeES— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 13, 2026