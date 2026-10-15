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Colapso en calles de CDMX: Suspenden servicio en Línea 6 del Metrobús por llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe; estaciones afectadas

Estas son las marchas, bloqueos y otras movilizaciones que afectarán las calles principales de la CDMX a lo largo de este jueves; toma precauciones.

Marchas en CDMX HOY 15 de octubre 2026: Calles cerradas y afectadas por manifestantes; rutas alternas
¿Qué calles de CDMX son afectadas por marchas y bloqueos?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Iván Ramírez

Las manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las vialidades afectadas para este 15 de octubre del 2026.

¿Qué pasa en calles de la CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este jueves; rutas alternas

Suspenden servicio en Línea 6 del Metrobús por llegada de peregrinos

El servicios de la Línea 6 del Metrobús CDMX queda suspendido entre las estaciones Deportivo 18 de Marzo a Martín Carrera debido a la legada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe.

Cierre en la circulación de República de Cuba; alternativas viales

En las primeras horas de este 15 de octubre, manifestantes continúan con el cierre de la circulación en República de Cuba a la altura de Héroes del 57; estas son las alternativas viales: Tacuba.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 horas; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este jueves.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves?

El Hoy No Circula para este jueves 15 de octubre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado VERDE
  • Terminación de placas 1 y 2
  • Holograma 1 y 2

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