Colapso en calles de CDMX: Suspenden servicio en Línea 6 del Metrobús por llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe; estaciones afectadas
Estas son las marchas, bloqueos y otras movilizaciones que afectarán las calles principales de la CDMX a lo largo de este jueves; toma precauciones.
Las manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las vialidades afectadas para este 15 de octubre del 2026.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este jueves; rutas alternas
Suspenden servicio en Línea 6 del Metrobús por llegada de peregrinos
El servicios de la Línea 6 del Metrobús CDMX queda suspendido entre las estaciones Deportivo 18 de Marzo a Martín Carrera debido a la legada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe.
⚠️AVISO L6 4⃣Seguimos informando, por movilizaciones religiosas. ✅Servicio: Villa de Aragón↔️San Juan de Aragón. ✅Servicio: El Rosario↔️Riobamba. ❌Sin servicio: Deportivo 18 de Marzo↔️Martín Carrera. (Actualización: 07:27 h.) Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/2kv6kvXuDW #MovilidadCDMX— Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) October 15, 2026
Cierre en la circulación de República de Cuba; alternativas viales
En las primeras horas de este 15 de octubre, manifestantes continúan con el cierre de la circulación en República de Cuba a la altura de Héroes del 57; estas son las alternativas viales: Tacuba.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en Rep. de Cuba a la altura de Héroes del 57, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial Tacuba. https://t.co/J04D72iFuY— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 15, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 horas; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este jueves.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. https://t.co/Do2ah1JJX2— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 15, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves?
El Hoy No Circula para este jueves 15 de octubre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado VERDE
- Terminación de placas 1 y 2
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este jueves 15 de octubre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. https://t.co/og1CYG0nJY— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 15, 2026