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¿Caos vial en CDMX durante Fiestas Patrias? Calles cerradas por bloqueos y marchas de este 15 de septiembre; alternativas viales

Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este lunes; conoce las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 15 de septiembre 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas este lunes; rutas alternas
¿Qué calles de la CDMX están cerradas por marchas y bloqueos?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Oscar Morales

¿Vas a celebrar el 'Grito' en calles de CDMX? Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas.

Te compartimos las vialidades afectadas para este 15 de septiembre del 2026.

¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones

¿Cómo va el avance en calles de la CDMX?

Se reporta ligera carga vehicular en semáforos de Reforma a Chapultepec; se recomienda manejar con precauciones.

Cierre de circulación en Buenavista; zonas afectadas y alternativas

Se reporta el cierre de circulación en Buenavista desde Luis D. Colosio hasta Av. México Tenochtitlán, así como en la calle Mina a partir de Juan Aldama en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc.

Estas son las alternativas viales: Insurgentes, Paseo de la Reforma y Eje 1 Norte.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este martes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?

El Hoy No Circula para este martes 15 de septiembre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROSA
  • Terminación de placas 7 y 8
  • Holograma 1 y 2

Los autos exentos para el Hoy No Circula de este martes, son aquellos con holograma 00 y 0.

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