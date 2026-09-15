¿Caos vial en CDMX durante Fiestas Patrias? Calles cerradas por bloqueos y marchas de este 15 de septiembre; alternativas viales
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este lunes; conoce las alternativas viales.
¿Vas a celebrar el 'Grito' en calles de CDMX? Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas.
Te compartimos las vialidades afectadas para este 15 de septiembre del 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones
¿Cómo va el avance en calles de la CDMX?
Se reporta ligera carga vehicular en semáforos de Reforma a Chapultepec; se recomienda manejar con precauciones.
Frontera registra ligera carga en semáforos de Reforma a Chapultepec. pic.twitter.com/XqXTAMFiQr— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 15, 2026
Cierre de circulación en Buenavista; zonas afectadas y alternativas
Se reporta el cierre de circulación en Buenavista desde Luis D. Colosio hasta Av. México Tenochtitlán, así como en la calle Mina a partir de Juan Aldama en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc.
Estas son las alternativas viales: Insurgentes, Paseo de la Reforma y Eje 1 Norte.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en Buenavista desde Luis D. Colosio hasta Av. México Tenochtitlan, así como calle Mina a partir de Juan Aldama inmediaciones de la @AlcCuauhtemocMx, por #FiestasPatrias. #AlternativaVial Insurgentes, Paseo de la Reforma y Eje 1 Norte. pic.twitter.com/i6s5pxbxk0— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 15, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este martes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/ul9e0CdBbS— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 15, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este martes?
El Hoy No Circula para este martes 15 de septiembre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROSA
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2
Los autos exentos para el Hoy No Circula de este martes, son aquellos con holograma 00 y 0.
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 15, 2026
El #HoyNoCircula de este martes 15 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. 𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎 pic.twitter.com/0UJdRQDIMX