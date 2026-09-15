¿Caos vial en CDMX durante Fiestas Patrias? Calles cerradas por bloqueos y marchas de este 15 de septiembre; alternativas viales

¿Vas a celebrar el 'Grito' en calles de CDMX? Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas.

Te compartimos las vialidades afectadas para este 15 de septiembre del 2026.