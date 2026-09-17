¿Cómo va el avance en la CDMX? Bloqueo en Periférico Norte; rutas alternas
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este jueves; conoce las alternativas viales.
¡De vuelta a la realidad! Las marchas hoy, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas.
Te compartimos las vialidades afectadas para este 17 de septiembre del 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones
Bloqueo en Periférico Norte
Autoridades reportan que sigue el bloqueo en carriles centrales de Anillo Periférico al Norte y Bordo de Xochiaca al Oriente, colonia Arenal 4ta Sección, alcaldía Venustiano Carranza, por manifestantes. Recomiendan como alternativa vial los carriles laterales de Anillo Periférico, Blvd. Puerto Aéreo, Prolongación Rio Churubusco y Eje 1 Norte.
20:16 #PrecauciónVial | Continúa bloqueo en carriles centrales de Anillo Periférico al Norte y Bordo de Xochiaca al Oriente, colonia Arenal 4ta Sección, alcaldía Venustiano Carranza, por manifestantes. #AlternativaVial carriles laterales de Anillo Periférico, Blvd. Puerto Aéreo,… pic.twitter.com/p3AeGS6sBg— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 18, 2026
¿Cómo va el avance en calles de la CDMX?
Se reporta buen avance en Paseo de la Reforma para la tarde de este 17 de septiembre desde Circuito Interior a Insurgentes: se recomienda tomar precauciones al manejar.
Av. Paseo de la Reforma con #BuenAvance de Circuito Interior a Insurgentes.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/aqJV5qUgfj— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2026
Madres buscadoras cumplen 9 días de protestas frente a la FGR
Frente a la Fiscalía General de la República, un grupo de madres buscadoras cumplieron 9 días de protesta para exigir que sus casos no queden en el olvido.
Llegaron desde el pasado 9 de septiembre provenientes de distintos estados de la República, entre ellos Michoacán, Estado de México y Veracruz, y permanecen a las puertas de esta institución en espera de respuestas y, sobre todo, de avances en las carpetas de investigación que podrían acercarlas al paradero de sus seres queridos.
Aseguran que han pasado meses e incluso años sin resultados, por lo que hoy vuelven a levantar la voz para pedir que sus expedientes no permanezcan detenidos.
Manifestantes bloquean paso a la altura de Hemiciclo; rutas alternas
Un grupo de manifestantes bloquea la circulación a la altura del Hemiciclo; se recomienda tomar las siguientes alternativas viales: Eje 1 Norte y Dr. Río de la Loza.
#PrecauciónVial | Manifestantes de Av. Juárez y Luis Moya avanzan y se detienen a la altura de Hemiciclo. #AllternativaVial Eje 1 Norte y Dr. Río de la Loza. pic.twitter.com/qlsv32GGVH— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2026
Manifestantes en Donceles y Allende
Presencia de manifestantes en calles de Donceles y Allende, en la colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc; se recomienda manejar con precaución.
#PrecauciónVial | Considera presencia de manifestantes en Donceles y Allende, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/JJSaJHOpQp— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2026
Se realiza el desfile escolar en Av. Pino Suárez: Zonas afectadas y alternativas viales
Se realiza el desfile escolar en calles de la Av. Pino Suárez a la altura de calle República del Salvador, en la colonia Centro Histórico; estas son las alternativas viales: 5 de Febrero.
#PrecauciónVial | Se lleva a cabo desfile escolar en Av. Pino Suárez a la altura de calle República del Salvador, col. Centro Histórico. #AlternativaVial 5 de Febrero. pic.twitter.com/4G0WP7bJck— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2026
Servicios de emergencia se dirigen a Av. 608; alternativas viales
Servicios de emergencia se dirigen rumbo a Av. 608 a la altura de Av. 661, en la alcaldía Gustavo A. Madero; se recomienda tomar las siguientes alternativas viales: Av. 606 y Eje 5 Norte.
#PrecauciónVial | Servicios de emergencia se dirigen hacia Av. 608 a la altura de Av. 661, alcaldía Gustavo A. Madero. #AlternativaVial Av. 606 y Eje 5 Norte. pic.twitter.com/Jn0CBEUTfv— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2026
Continúa dispositivo de prevención por regreso a clases 2026 de CDMX
Personal de la policía capitalina continúa con el dispositivo de prevención por el regreso a clases 2026 al exterior del colegio de Bachilleres Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco, ubicado en Manuel Salazar s/n y San Juan Tlilhuaca, alcaldía Azcapotzalco.
Personal de la #SSC en dispositivo de prevención, seguridad y vialidad, al exterior del colegio de Bachilleres Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco, ubicado en Manuel Salazar s/n y San Juan Tlilhuaca, alcaldía Azcapotzalco.#RegresoAClases2026#MovilidadCDMX pic.twitter.com/gp1ETmyuXw— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este jueves.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/EQ3WmFZKUE— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 17, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves?
El Hoy No Circula para este jueves 17 de septiembre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado VERDE
- Terminación de placas 1 y 2
- Holograma 1 y 2
Los autos exentos para el Hoy No Circula de este miércoles, son aquellos con holograma 00 y 0.
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 17, 2026
El #HoyNoCircula de este jueves 17 de septiembre en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/NHLL8ZJNNL