¿Cómo va el avance en la CDMX? Bloqueo en Periférico Norte; rutas alternas

Frente a la Fiscalía General de la República, un grupo de madres buscadoras cumplieron 9 días de protesta para exigir que sus casos no queden en el olvido.

Llegaron desde el pasado 9 de septiembre provenientes de distintos estados de la República, entre ellos Michoacán, Estado de México y Veracruz, y permanecen a las puertas de esta institución en espera de respuestas y, sobre todo, de avances en las carpetas de investigación que podrían acercarlas al paradero de sus seres queridos.

Aseguran que han pasado meses e incluso años sin resultados, por lo que hoy vuelven a levantar la voz para pedir que sus expedientes no permanezcan detenidos.