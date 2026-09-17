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¿Cómo va el avance en la CDMX? Bloqueo en Periférico Norte; rutas alternas

Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este jueves; conoce las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 16 de septiembre 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas este lunes; rutas alternas
¿Qué pasa en las calles de la CDMX este jueves?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Oscar Morales

Con información de: Karen Ortega

¡De vuelta a la realidad! Las marchas hoy, manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas.

Te compartimos las vialidades afectadas para este 17 de septiembre del 2026.

¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones

Bloqueo en Periférico Norte

Autoridades reportan que sigue el bloqueo en carriles centrales de Anillo Periférico al Norte y Bordo de Xochiaca al Oriente, colonia Arenal 4ta Sección, alcaldía Venustiano Carranza, por manifestantes. Recomiendan como alternativa vial los carriles laterales de Anillo Periférico, Blvd. Puerto Aéreo, Prolongación Rio Churubusco y Eje 1 Norte.

¿Cómo va el avance en calles de la CDMX?

Se reporta buen avance en Paseo de la Reforma para la tarde de este 17 de septiembre desde Circuito Interior a Insurgentes: se recomienda tomar precauciones al manejar.

Madres buscadoras cumplen 9 días de protestas frente a la FGR

Frente a la Fiscalía General de la República, un grupo de madres buscadoras cumplieron 9 días de protesta para exigir que sus casos no queden en el olvido.

Llegaron desde el pasado 9 de septiembre provenientes de distintos estados de la República, entre ellos Michoacán, Estado de México y Veracruz, y permanecen a las puertas de esta institución en espera de respuestas y, sobre todo, de avances en las carpetas de investigación que podrían acercarlas al paradero de sus seres queridos.

Aseguran que han pasado meses e incluso años sin resultados, por lo que hoy vuelven a levantar la voz para pedir que sus expedientes no permanezcan detenidos.

Madres buscadoras cumplen 9 días de protestas frente a la FGR
Madres buscadoras cumplen 9 días de protestas frente a la FGR|AZTECA NOTICIAS

Manifestantes bloquean paso a la altura de Hemiciclo; rutas alternas

Un grupo de manifestantes bloquea la circulación a la altura del Hemiciclo; se recomienda tomar las siguientes alternativas viales: Eje 1 Norte y Dr. Río de la Loza.

Manifestantes en Donceles y Allende

Presencia de manifestantes en calles de Donceles y Allende, en la colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc; se recomienda manejar con precaución.

Se realiza el desfile escolar en Av. Pino Suárez: Zonas afectadas y alternativas viales

Se realiza el desfile escolar en calles de la Av. Pino Suárez a la altura de calle República del Salvador, en la colonia Centro Histórico; estas son las alternativas viales: 5 de Febrero.

Servicios de emergencia se dirigen a Av. 608; alternativas viales

Servicios de emergencia se dirigen rumbo a Av. 608 a la altura de Av. 661, en la alcaldía Gustavo A. Madero; se recomienda tomar las siguientes alternativas viales: Av. 606 y Eje 5 Norte.

Continúa dispositivo de prevención por regreso a clases 2026 de CDMX

Personal de la policía capitalina continúa con el dispositivo de prevención por el regreso a clases 2026 al exterior del colegio de Bachilleres Plantel 18 Tlilhuaca-Azcapotzalco, ubicado en Manuel Salazar s/n y San Juan Tlilhuaca, alcaldía Azcapotzalco.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este jueves.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves?

El Hoy No Circula para este jueves 17 de septiembre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado VERDE
  • Terminación de placas 1 y 2
  • Holograma 1 y 2

Los autos exentos para el Hoy No Circula de este miércoles, son aquellos con holograma 00 y 0.

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