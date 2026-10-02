Bloqueo en el sur de la CDMX: Cerrada la calle Ayuntamiento a la altura de Insurgentes por protesta
Este 2 de octubre se esperan manifestaciones en distintos puntos de la capital, por eso no olvides consultar las alternativas viales por marchas CDMX en vivo.
Ojo en la capital, pues hoy 2 de octubre se esperan distintas marchas CDMX, calles cerradas y bloqueos en las principales avenidas. Azteca Noticias trae para ti las alternativas viales para que lo llegues tarde a tus actividades.
Marchas CDMX HOY 2 de octubre que afectarán tu ruta; alternativas viales por bloqueos y calles cerradas EN VIVO
Colapso total en Calzada Vallejo
Bloqueo en Calzada Vallejo y Norte 34-A, GAM. Es bloqueo total en ambos sentidos por vecinos de Joyas Vallejo que exigen agua. También está detenido el Metrobús Línea 3 en ambas direcciones desde este punto.
Paralizan cruce vial en Tlalpan: Manifestantes bloquean Ayuntamient
Un bloqueo vial mantiene completamente cerrada la circulación vehicular sobre la calle Ayuntamiento, a la altura de su intersección con la Avenida Insurgentes, en la alcaldía Tlalpan. L
a presencia de manifestantes genera severos asentamientos en el sector sur de la capital, por lo que las autoridades recomiendan utilizar las avenidas Santa Úrsula y Camino a Fuentes Brotantes como alternativas viales para evitar el congestionamiento en la zona.
#PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Ayuntamiento a la altura de Av. Insurgentes, alcaldía Tlalpan, por manifestantes. #AlternativaVial Santa Úrsula y Camino Fuentes Brotantes. pic.twitter.com/DKJiLnNETb— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 2, 2026
Manifestantes en Iztapalapa
Toma e cuenta que se espera que a la una de la tarde haya presencia d e manifestantes en Prolongación 151, alcaldía Iztapalapa.
#PrecauciónVial | En Prol. San Isidro no. 151, col. San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa, se prevé manifestantes a las 13:00 horas.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 2, 2026