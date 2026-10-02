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Bloqueo en el sur de la CDMX: Cerrada la calle Ayuntamiento a la altura de Insurgentes por protesta

Este 2 de octubre se esperan manifestaciones en distintos puntos de la capital, por eso no olvides consultar las alternativas viales por marchas CDMX en vivo.

Marchas CDMX HOY 2 de octubre que afectarán tu ruta; alternativas viales por bloqueos y calles cerradas EN VIVO
|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez

Ojo en la capital, pues hoy 2 de octubre se esperan distintas marchas CDMX, calles cerradas y bloqueos en las principales avenidas. Azteca Noticias trae para ti las alternativas viales para que lo llegues tarde a tus actividades.

Marchas CDMX HOY 2 de octubre que afectarán tu ruta; alternativas viales por bloqueos y calles cerradas EN VIVO

Colapso total en Calzada Vallejo

Bloqueo en Calzada Vallejo y Norte 34-A, GAM. Es bloqueo total en ambos sentidos por vecinos de Joyas Vallejo que exigen agua. También está detenido el Metrobús Línea 3 en ambas direcciones desde este punto.

Paralizan cruce vial en Tlalpan: Manifestantes bloquean Ayuntamient

Un bloqueo vial mantiene completamente cerrada la circulación vehicular sobre la calle Ayuntamiento, a la altura de su intersección con la Avenida Insurgentes, en la alcaldía Tlalpan. L

a presencia de manifestantes genera severos asentamientos en el sector sur de la capital, por lo que las autoridades recomiendan utilizar las avenidas Santa Úrsula y Camino a Fuentes Brotantes como alternativas viales para evitar el congestionamiento en la zona.

Manifestantes en Iztapalapa

Toma e cuenta que se espera que a la una de la tarde haya presencia d e manifestantes en Prolongación 151, alcaldía Iztapalapa.

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