Bloqueo en el sur de la CDMX: Cerrada la calle Ayuntamiento a la altura de Insurgentes por protesta

Un bloqueo vial mantiene completamente cerrada la circulación vehicular sobre la calle Ayuntamiento, a la altura de su intersección con la Avenida Insurgentes, en la alcaldía Tlalpan. L

a presencia de manifestantes genera severos asentamientos en el sector sur de la capital, por lo que las autoridades recomiendan utilizar las avenidas Santa Úrsula y Camino a Fuentes Brotantes como alternativas viales para evitar el congestionamiento en la zona.