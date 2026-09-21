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Colapso vial en CDMX: Calles afectadas por las marchas y bloqueos de este lunes; rutas alternas y cierres viales

Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este lunes; conoce las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 21 de septiembre 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas este lunes; rutas alternas
¿Qué calles de la CDMX están cerradas este lunes 21 de septiembre?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Que no se te haga tarde! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 21 de septiembre del 2026.

¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones

Cierre de circulación en calles de República de Cuna; zonas afectadas y alternativias viales

Continúa el bloqueo en calles de la República de Cuba a la altura de Héroes del 57 debido a la presencia de manifestantes; estas son las alternativas viales: Tacuba.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?

El Hoy No Circula para este lunes 21 de septiembre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado AMARILLO
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Holograma 1 y 2

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