Colapso vial en CDMX: Calles afectadas por las marchas y bloqueos de este lunes; rutas alternas y cierres viales
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales debido a las marchas, bloqueos y otras movilizaciones para este lunes; conoce las alternativas viales.
¡Que no se te haga tarde! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 21 de septiembre del 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Afectaciones por marchas, bloqueos y otras movilizaciones
Cierre de circulación en calles de República de Cuna; zonas afectadas y alternativias viales
Continúa el bloqueo en calles de la República de Cuba a la altura de Héroes del 57 debido a la presencia de manifestantes; estas son las alternativas viales: Tacuba.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en Rep. de Cuba a la altura de Héroes del 57, por presencia de manifestantes. #AlternativaVial Tacuba. pic.twitter.com/F9uuFR02xG— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 21, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este lunes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/cGKVkWCusS— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 21, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este lunes?
El Hoy No Circula para este lunes 21 de septiembre 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado AMARILLO
- Terminación de placas 5 y 6
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 21, 2026
El #HoyNoCircula de este lunes 21 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/igo4S7sFMD