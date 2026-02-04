¡Evita el caos! Sigue las Marchas CDMX hoy 4 de febrero y las rutas alternas EN VIVO
¿Cuáles son las marchas agendadas para hoy? Consulta en FIA las vialidades afectadas y las rutas alternas para que llegues a tiempo a tu destino en la CDMX.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado sobre las marchas, manifestaciones y bloqueos en vialidades afectadas para hoy miércoles 4 de febrero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de que tomes previsiones, elijas rutas alternas y evites contratiempos en tus traslados diarios.
La agenda de marchas y movilizaciones se elabora con base en la información oficial reportada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
Choque múltiple en Eje 3 Sur
¿Vas a la colonia Roma? Toma previsiones, ya que hay un choque múltiple entre 4 vehículos en Eje 3 sur, entre Bolívar y Eje Central, colonia Algarín.
#AlertaVialFIA | Se registra choque múltiple en carriles de Eje 3 Sur entre Bolívar y Eje Central, en la colonia Algarín.
Son al menos cuatro vehículos involucrados. Toma precauciones si circulas por la zona.
El reporte de @PLATA11CDMXhttps://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/gTyM51usSl
Estas son las marchas agendadas para hoy
10:00 HORAS | Extrabajadores de Ruta 100
Los integrantes de la extinta Ruta 100 realizarán una asamblea para exigir el pago del finiquito en la Secretaría de Gobierno de la CDMX en Plaza de la Constitución número 1, colonia Centro.
15:30 HORAS | Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX
Marcharán de la estación Balderas ubicada en Avenida Chapultepec y Avenida Balderas, en la colonia Doctores, rumbo al Zócalo. Exigen la compra de materias y refacciones para mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas.