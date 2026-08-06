Caos vial en la CDMX: bloqueos, marchas y lluvias colapsan varias avenidas

El bloqueo continúa sobre Calle de la Palma, a la altura de Avenida 5 de Mayo, debido a la presencia de manifestantes, lo que mantiene afectada la circulación en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Como rutas alternas, las autoridades recomiendan utilizar Donceles, República de Perú y Eje 1 Norte para evitar la zona cerrada. +

Además, República de Uruguay presenta carga vehicular desde Avenida 20 de Noviembre hasta Eje Central Lázaro Cárdenas, por lo que se prevén retrasos para quienes transitan por el sector.

Mientras tanto, el contingente avanzó desde el cruce de 20 de Noviembre y Nezahualcóyotl hasta la altura de Venustiano Carranza, por lo que las afectaciones viales continúan en distintos puntos del primer cuadro de la capital.