Caos vial en la CDMX: bloqueos, marchas y lluvias colapsan varias avenidas
Algunas calles principales de la CDMX serán afectadas por las marchas, bloqueos y otras protestas de este jueves; conoce las rutas alternas y evita el tráfico.
¡No te quedes atorado en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 6 de agosto 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX por las marchas? Vialidades afectadas este jueves
Manifestantes avanzan por el Centro y mantienen cierres viales
El bloqueo continúa sobre Calle de la Palma, a la altura de Avenida 5 de Mayo, debido a la presencia de manifestantes, lo que mantiene afectada la circulación en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Como rutas alternas, las autoridades recomiendan utilizar Donceles, República de Perú y Eje 1 Norte para evitar la zona cerrada. +
Además, República de Uruguay presenta carga vehicular desde Avenida 20 de Noviembre hasta Eje Central Lázaro Cárdenas, por lo que se prevén retrasos para quienes transitan por el sector.
Mientras tanto, el contingente avanzó desde el cruce de 20 de Noviembre y Nezahualcóyotl hasta la altura de Venustiano Carranza, por lo que las afectaciones viales continúan en distintos puntos del primer cuadro de la capital.
Bloqueo Av. Tláhuac; zonas afectadas y alternativas viales
Un grupo de manifestantes realiza el bloqueo en Av. Tláhuac a la altura de la Calle 11, en la alcaldía Iztapalapa; se recomienda tomar las siguientes alternativas viales: Canal de Chalco.
14:10 #PrecauciónVial | Encontrará bloqueo en Av. Tláhuac a la altura de Calle 11, @Alc_Iztapalapa, por manifestantes. #AlternativaVial Canal de Chalco. pic.twitter.com/XTbyWVDgG4— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 6, 2026
Servicios de emergencia se dirigen a Circuito Interior
Los servicios de emergencia se dirigen a Circuito Interior al Poniente y Cirujanos, en la colonia El Sifón, en la alcaldía Iztapalapa debido a un accidente automovilístico.
#PrecauciónVial | Servicios de emergencia se dirigen a Circuito Interior al Poniente y Cirujanos, col. El Sifón, alcaldía Iztapalapa, por percance automovilístico. pic.twitter.com/InTyWa2NGl— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 6, 2026
Reducción de carriles por obras en Av. Sur 122; zonas afectadas
Se realiza la reducción de carriles por obras sobre la Av. Sur 122 desde Poniente 85 hasta Av. río Tacubaya, rumbo al Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calzada Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/rTTUufLDu7— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 6, 2026
Tránsito lento en Corregidora; zonas afectadas
Se reporta tránsito lento en Eje 1 Oriente desde Corregidora hasta Fray Servando Teresa de Mier.
10:31 Eje 1 Oriente presenta tránsito lento de Corregidora hasta Fray Servando Teresa de Mier. pic.twitter.com/tCSMSh5h7i— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 6, 2026
¿Qué marchas habrá en CDMX este jueves?
El Centro de Oriente Vial de la Secretaría de seguridad de CDMX compartió la agenda de marchas, bloqueo y otras movilizaciones en calles de la capital del país.
🛑 10:00 horas - Concentración de manifestantes en Bucareli no. 48, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 11:30 horas - Manifestantes en Milán no. 22, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 12:00 horas - Concentración de manifestantes en Av. Instituto Politécnico Nacional no. 2580, col. La Laguna Ticomán, alcaldía Gustavo A. Madero.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este jueves 06 de agosto en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 6, 2026
🔎 Ingresa a: https://t.co/eeUwshcBIt pic.twitter.com/vb31qwJdea
¿Cómo va el tráfico en calles de la CDMX?
En las primeras horas de este 6 de agosto 2026, se reporta un buen avance en calles de Av. Paseo de la Reforma hasta la Av. Chapultepec; se recomienda conducir con precaución.
08:51 Niza mantiene #BuenAvance de Av. Paseo de la Reforma hasta Av. Chapultepec. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/7iTyFMZBEG— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 6, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este jueves.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/wFXIVFwwGB— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 6, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este jueves?
El Hoy No Circula para este jueves 6 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado VERDE
- Terminación de placas 1 y 2
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 6, 2026
El #HoyNoCircula de este jueves 6 de agosto en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/77MQ7U1PNP