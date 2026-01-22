Logo Inklusion Sitio accesible
Marchas hoy en CDMX: Manifestaciones y bloqueos hoy jueves 22 de enero de 2026
Vialidades con posibles afectaciones hoy jueves 22 de enero 2026|Arturo Engels
Escrito por:  Arturo Engels

La Ciudad de México enfrenta este jueves 22 de enero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Fuerza Informativa Azteca te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

Marchas en CDMX: reporte de manifestaciones EN VIVO | 8 concentraciones HOY

Tragedia en Plutarco Elías Calles

Nuestro compañero Isidro Corro nos reporta que un hombre de aproximadamente 35 años murió tras volcar su auto en la esquina de Plutarco Elias Calles y Sur 111 en la colonia Granjas México en la alcaldía Iztacalco. Peritos de la Fiscalía de Justicia Capitalina laboran en el lugar. La circulación se encuentra cerrada.

Mujer lesionada por choque en Circuito Interior Río Mixcoac

Isidro Corro, reportero de Fuerza Informativa Azteca , reporta un accidente vial en calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Un auto se impactó contra un árbol en Circuito Interior Río Mixcoac, a la altura de la calle de Moras. Los carriles laterales permanecen cerrados; no hay paso de Insurgentes hacia Universidad.

Servicios de emergencia en Guadalupe I Ramírez

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señala que siguen las labores de emergencia por un incendio en la Avenida Guadalupe I Ramírez y Av. 20 de Noviembre en La Noria. La alternativa vial es Periférico, Prolongación División del Norte.

Tránsito lento en Viaducto

¿Qué pasa en Viaducto? El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), de la Ciudad de México, informa sobre tránsito lento sobre Viaducto Miguel Alemán en dirección poniente; esto desde Calzada de Tlalpan.

Concentración en Av. Reforma de Iztapalapa

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa sobre una concentración de manifestantes prevista para las 09 de la mañana en Av. Reforma no. 50, en la colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y reportes del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este hoy 22 de enero de 2026 se tienen previstas:

0 marchas

8 concentraciones

9 eventos de esparcimiento

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.

