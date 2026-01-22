Marchas en CDMX: reporte de manifestaciones EN VIVO | 8 concentraciones HOY

La Ciudad de México enfrenta este jueves 22 de enero de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Fuerza Informativa Azteca te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

