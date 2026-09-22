Bloqueo en Avenida Montevideo y Politécnico Nacional paraliza la circulación en la Gustavo A. Madero

Un grupo de manifestantes mantiene un bloqueo sobre la Avenida Montevideo con dirección al poniente, en su cruce con la Avenida Instituto Politécnico Nacional, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero. La obstrucción de los carriles mantiene detenido el tránsito vehicular en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas utilizar el Eje 6 Norte como alternativa vial para evitar los asentamientos.

07:07 #PrecauciónVial | Se mantiene bloqueo en Av. Montevideo con dirección al Poniente a la altura de Av. Instituto Politécnico Nacional, alcaldía Gustavo A. Madero, por manifestantes. #AlternativaVial Eje 6 Norte. pic.twitter.com/FdoaRDnf7f — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 22, 2026