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Bloqueo en Avenida Montevideo y Politécnico Nacional paraliza la circulación en la Gustavo A. Madero

Todas las marchas CDMX que afectan las principales avenidas y calles de la capital; actualizaciones en vivo sobre alternativas viales este martes.

Manifestaciones
Calles cerradas y manifestaciones hoy 22 de septiembre.|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez

Rutas alternativas para evitar el molesto tráfico por marchas CDMX o bloqueos en la capital para este martes 22 de septiembre 2026,

Bloqueo en Avenida Montevideo y Politécnico Nacional paraliza la circulación en la Gustavo A. Madero

Cierre total en Avenida Montevideo hacia el poniente por manifestación

Un grupo de manifestantes mantiene un bloqueo sobre la Avenida Montevideo con dirección al poniente, en su cruce con la Avenida Instituto Politécnico Nacional, dentro de la alcaldía Gustavo A. Madero. La obstrucción de los carriles mantiene detenido el tránsito vehicular en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas utilizar el Eje 6 Norte como alternativa vial para evitar los asentamientos.

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