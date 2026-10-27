Si planeas salir hoy martes 27 de octubre, toma precauciones: sigue en VIVO el reporte de marchas y bloqueos en CDMX
Evita el caos vial por las marchas en CDMX de hoy. Conoce las alternativas viales para llegar a tiempo con nuestra cobertura actualizada en vivo.
Se espera que este martes 27 de octubre de 2026 sea una jornada complicada debido a las marchas en Ciudad de México (CDMX). Las movilizaciones afectarán a la alcaldía Cuauhtémoc desde temprana hora hasta la 1:00 p.m., y por la tarde se trasladarán hacia la Benito Juárez y Venustiano Carranza. Para evitar contratiempos, sigue el reporte de Azteca Noticias y consulta las rutas alternas antes de salir.
¿Sales de casa hoy 27 de octubre? Sigue en VIVO el reporte de marchas en CDMX y cierres viales
Protesta en la sede de la alcaldía Venustiano Carranza: Afectaciones en Eje 3 Oriente
A las 5:00 de la tarde se tiene prevista una concentración a las afueras de la sede de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 219, colonia Jardín Balbuena.
Al tratarse de un tramo relevante del Eje 3 Oriente, la presencia de contingentes podría provocar el cierre de carriles y retrasos en la circulación.
Concentración en el Ángel de la Independencia: Afectaciones en Paseo de la Reforma
A las 4:00 de la tarde se espera una movilización en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, sobre la intersección de Paseo de la Reforma y la calle Florencia, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Se prevé un plantón en Paseo de la Reforma: Oficinas centrales del IMSS
A la 1:00 de la tarde se contempla una concentración con plantón a las afueras de las oficinas centrales del IMSS, situadas en Paseo de la Reforma No. 476, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Al tratarse de una de las arterias más importantes de la capital, la presencia de manifestantes podría generar cierres parciales y avance lento.
Se esperan concentraciones simultáneas al mediodía
En punto de las 12:00 del día se tienen previstas movilizaciones simultáneas en tres puntos clave de la ciudad.
El primer contingente se reunirán en el Monumento a la Madre (Insurgentes Sur y Manuel Villalongín, Cuauhtémoc).
El segundo contigente estará en el cruce de avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc (colonia Narvarte Poniente, Benito Juárez).
Y el tercer contingente estará en la intersección de avenida Gran Canal y Circuito Interior (colonia 20 de Noviembre, Gustavo A. Madero).
Afectaciones en Iztapalapa: Metro Constitución de 1917
Al mediodía, se prevé una movilización en los accesos de la estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro, sobre la Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Los Ángeles, alcaldía Iztapalapa.
Movilización en la colonia Juárez: Sede del Conapred
Alrededor de las 10:00 de la mañana, se tiene prevista una concentración en las instalaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), ubicadas en la calle Londres No. 247, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc.
Concentración en la Línea 3: Metro Niños Héroes
A las 09:30 de la mañana está programada una movilización en las inmediaciones de la estación Niños Héroes de la Línea 3 del Metro, específicamente en el cruce de avenida Niños Héroes y Doctor Velasco, en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.
Protesta en la colonia Doctores: Juzgados Penales
En punto de las 09:00 de la mañana, se espera una concentración a las afueras de los Juzgados Penales de la Ciudad de México, ubicados en Doctor Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.