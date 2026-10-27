Si planeas salir hoy martes 27 de octubre, toma precauciones: sigue en VIVO el reporte de marchas y bloqueos en CDMX

A las 5:00 de la tarde se tiene prevista una concentración a las afueras de la sede de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en avenida Francisco del Paso y Troncoso No. 219, colonia Jardín Balbuena.

Al tratarse de un tramo relevante del Eje 3 Oriente, la presencia de contingentes podría provocar el cierre de carriles y retrasos en la circulación.