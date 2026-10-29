¡Anticipa tu salida! Marchas en CDMX y bloqueos de hoy jueves 29 de octubre: alternativas viales en VIVO
Que las marchas en CDMX y los bloqueos viales no frenen tu jueves. Anticipa tu salida, evita el tráfico y sigue este reporte en vivo con Azteca Noticias.
Moverse en la Ciudad de México (CDMX) exige estrategia, especialmente en un día cargado de movilizaciones. Para que no te quedes atorado en el tráfico, te mantedremos minuto a minuto dónde hay marchas, qué calles evitar y tus alternativas viales este jueves 29 de octubre.
¡Que el tráfico no te sorprenda este jueves 29 de octubre! Sigue minuto a minuto las marchas en CDMX y los bloqueos del día.
Corte vial en Río Misisipi por labores en Reforma
Debido a los trabajos de retiro de logística sobre Paseo de la Reforma, se mantiene un corte a la circulación en Río Misisipi a partir de Río Lerma.
#PrecauciónVial | Permanece corte a la circulación en Río Misisipi a partir de Río Lerma, por retiro de logística sobre Av. Paseo de la Reforma. #AlternativaVial Circuito Interior y James Sullivan. https://t.co/L2GSvSGqYk— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 29, 2026
Caos vial en Balderas y Arcos de Belén
Se reporta un severo congestionamiento sobre Balderas y Arcos de Belén, con dirección hacia Viaducto.
La carga vehicular se complica aún más cerca de Eje Central debido al intenso flujo de peatones que se dirigen al Metro Balderas.
#AlertaVial | Asfixia vial e intenso tráfico complican el Centro Histórico de #CDMX Reportan severa congestión en Balderas y Arcos de Belén con dirección a Viaducto. La carga vehicular empeora cerca del Eje Central por el intenso flujo de peatones hacia el Metro Balderas, por lo que se recomienda precaución. La circulación mejora al aproximarse a Ciudad Judicial. @isidrocorro con los detalles en #HechosAM con @MLopezSanMartin.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026
Sigue el retiro de logística en Reforma
Continúa cerrada la circulación en los carriles centrales de avenida Paseo de la Reforma en ambos sentidos, así como en sus distintos cruces, abarcando ahora el tramo que va de la Glorieta del Ahuehuete a la calle Lieja, debido a las labores de retiro de logística.
#PrecauciónVial | Por retiro de logística, cerrada la circulación de carriles centrales en ambos sentidos de Av. Paseo de la Reforma y en sus cruces entre la Glorieta del Ahuehuete y Lieja. #AlternativaVial Circuito Interior, Av. Chapultepec, Av. Insurgentes, Eje 2 y 3 Sur. https://t.co/RVhB9aD47f— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 29, 2026
¡Cierres simultáneos! Bloqueos en Cuauhtémoc, Benito Juárez y GAM
A las 12:00 p.m. el radar nos marca tres concentraciones al mismo tiempo en diferentes puntos clave de la ciudad, lo que seguramente va a desquiciar el tránsito en el centro, sur y norte de la capital. Aquí te desglosamos los focos rojos para que no te tomen por sorpresa.
Zonas de conflicto que debes evitar a toda costa:
- En la Cuauhtémoc (Centro): Habrá presencia de manifestantes en el Monumento a la Madre (avenida Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín).
- En la Benito Juárez (Sur): En la colonia Narvarte. Habrá una concentración justo en la intersección de avenida División del Norte y Avenida Cuauhtémoc.
- En la Gustavo A. Madero (Norte): El norte también tendrá lo suyo con manifestantes en el cruce de avenida Gran Canal y Circuito Interior.
Concentración en la colonia Juárez: Sede Nacional de Morena
A las 11:00 a.m. está programada una concentración a las afueras del Comité Ejecutivo de Morena, ubicado en Liverpool No. 3, en la colonia Juárez.
Movilización en la colonia Doctores: Exterior de la Fiscalía capitalina (FGJCDMX)
En punto de las 10:00 a.m., se espera una concentración de manifestantes a las afueras del edificio sede de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicado en la calle Digna Ochoa y Plácido No. 56.
Concentración en el Centro Histórico: Suprema Corte
A partir de las 10:00 a.m. se espera el arribo de manifestantes directamente en las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), justo en avenida José María Pino Suárez No. 2, a un costado del Zócalo capitalino.
Movilización en CU: Estudiantes marcharán hacia Rectoría
A las 12:00 p.m., estudiantes de la Facultad de Ciencias comenzarán a concentrarse en la escultura de “El Prometeo-Quetzalcóatl”, ubicada en el Circuito de Investigación Científica.
Desde este punto, la movilización trazará una ruta al interior del campus con dos paradas clave: primero llegarán a la Dirección General del Deporte Universitario y, posteriormente, avanzarán hasta culminar en la icónica Torre de Rectoría.
Marcha en la Cuauhtémoc: De la Glorieta de los Insurgentes a Segob
Se espera que en punto de las 11:00 a.m. un contingente comience a concentrarse en la Glorieta de los Insurgentes (justo en el cruce de avenida Insurgentes Sur y avenida Chapultepec). Desde ahí, marcharán con rumbo a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ubicadas en Abraham González No. 48.